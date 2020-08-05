2020-08-05T09:24:25+03:00
Общество

В Екатеринбурге женщина два года не платила за коммуналку, считая себя гражданкой СССР

Сейчас ее долг за услуги ЖКХ составляет 104 тысячи рублей
Олег ГАЛИМОВ
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Женщина в открытую заявляет, что не обязана платить за услуги ЖКХЖенщина в открытую заявляет, что не обязана платить за услуги ЖКХФото: Мария ЛЕНЦ
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- Они живут в России, но получается так, что права у них есть, а обязанностей – нет, - именно так в екатеринбругском энергосбыте рассказывают о злостной неплательщице Светлане Гущиной.

Женщина два года игнорировала платежки за коммуналку и сумела накопить существенный долг – 104 тысячи рублей. Для того, чтобы не платить за услуги ЖКХ у нее был свой особый лайфхак. Светлана Валентиновна считает себя гражданкой Советского Союза и не намерена раскошеливаться ради коммунальщиков. Побороть суровые нравы свердловчанки сумел лишь суд.

Как выяснилось, Светлана Валентиновна далеко не единственная, кто еще живет по устоям и порядкам Союзного государства.

- С конца 2018 года в адрес энергосбытовой компании стали поступать массовые обращения от жителей, именуемых себя «граждане СССР», отказывающихся оплачивать потребленную электроэнергию и утверждающих, что начисления за используемые ими ресурсы являются незаконными, - рассказывают представители «Екатеринбургэнергосбыта». - Поясним, что «граждане СССР» в целом не признают действующую власть и ее законы. Участники данной группы не оплачивают счета за коммунальные услуги, а также не выполняют другие финансовые обязательства.

Но, несмотря на отказ платить, эта община с удовольствуем пользуется всеми доступными ресурсами. Выдать себя за граждан СССР в суде не удалось, женщину обязали погасить долг перед коммунальщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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