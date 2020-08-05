Три актуальных мифа из сферы информации, в которые верят даже скептики

Миф 1: Ребенка невозможно оградить от опасностей в интернете

Новости о том, что ребенок стал жертвой травли, объектом шантажа, участником сомнительных закрытых групп в социальных сетях тревожат современных родителей. Между тем, психологи выступают против тотального ограничения действий ребенка в сети, ведь это своего рода личное пространство для него. Отсюда заблуждение, что контролировать контент, который потребляет ребенок, почти невозможно.

Правда: Существуют специальные сервисы, которые позволяют родителям ненавязчиво следить за действиями ребенка в сети. Например, опция «Родительский контроль». У многих операторов и провайдеров существует подобная услуга. Приложение позволяет посмотреть список сайтов, которые посетили младшие члены семьи. Это позволяет вовремя предложить помощь, дать совет или узнать новое об увлечениях ребенка.

«Лучше выстроить доверительный диалог. Показать ребенку, как вы сами пользуетесь интернетом, с чем вам приходилось сталкиваться в сети. Рассказать, какие есть опасности. Говорить об этом важно чётко, честно и открыто», – советует психолог Анастасия Беренова.

Миф 2: Излучение электроприборов и базовых станций небезопасно для человека

Мы живем в окружении огромного количества источников электромагнитного излучения. Это естественные источники, как магнитное поле Земли, и искусственные. К ним относятся технические средства: домашние электроплиты, телевизоры, холодильники, радио и телевещательные станции, средства связи. Еще недавно многие считали, что электромагнитные поля негативно влияют на человека. Исследования последних 25-ти лет показали, что это глубокое заблуждение.

Правда: Влияние электромагнитных волн на здоровье людей и животных незначительно. К такому выводу пришла Всемирная Организация Здравоохранения. Факты, которыми она располагает, не указывают на существование неблагоприятных последствий для здоровья от воздействия электромагнитных полей низких уровней (тех, что исходят от бытовых приборов и базовых станций мобильных операторов). Возможно, этот миф возник еще и потому, что многие сравнивают понятие радиоволн и радиации.

«Радиоволны и радиация – это совершенно разные понятия. Радиационное излучение за счет большой энергии способно ионизировать вещество, то есть в буквальном смысле разрушать его атомы и вырывать из них разряженные частицы. Радиоволны же – это электромагнитное излучение, такое же, как, например, видимый свет. Оно обладает гораздо меньшей энергией и не способно нанести организму вред», – рассказывает физик и популяризатор науки Дмитрий Горчаков.

Окончательно развеять этот миф можно с помощью сравнения. Микроволновка присутствует в большинстве домов, излучает примерно 20-30 мкВт/см2 и в два раза превосходит базовую станцию по уровню излучения. Кстати, по действующим в России нормам уровень электромагнитного излучения базовых станций не выше 10 мкВт/см2. Более того, в течение всего периода эксплуатации телеком-оборудования органы Роспотребнадзора контролируют соответствие показателей электромагнитного излучения нормативам, закрепленным законодательно.

Миф 3: Персональные данные человека невозможно защитить от мошенников

Мы оставляем номера телефонов, адреса электронной почты и данные банковских карт на многих интернет-ресурсах, а также оплачиваем множество услуг онлайн. Многих беспокоит: как же уберечь личную информацию от рук мошенников. Есть ошибочное представление о невозможности застраховать себя или своего клиента от мошеннических действий третьих лиц.

Правда: Ответственный пользователь знает, что нельзя передавать кодовые слова от банковских карт, SMS-пароли и другие персональные данные третьим лицам, не стоит совершать финансовые операции, выходя в интернет через Wi-Fi в общественном месте. А добросовестный поставщик услуг сохраняет данные клиента в безопасности и использует различные средства для борьбы с мошенничеством в сети.

Операторы связи для борьбы с киберпреступлениями используют антифрод-платформу. Эта система интеллектуального мониторинга и предотвращения мошеннических операций в режиме реального времени проверяет каждый платеж, прогоняя его через специальные фильтры. Это уменьшает число случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров.

«Специалисты Tele2 круглосуточно по специальным алгоритмам проводят мониторинг событий, анализ которых позволяет сделать вывод о мошеннических действиях третьих лиц. При обнаружении явных фактов мошенничества нарушитель блокируется, а информация передается правоохранительным органам», – рассказывает Павел Волков, директор по безопасности уральского макрорегиона Tele2.