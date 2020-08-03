2020-08-03T22:39:20+03:00
Общество

На Урале спасли собаку, которая три дня просидела на скале на реке Серга

Животное заметили, сплавляющиеся по реке туристы
Алина СУРИНА
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Собака благодарно облизывала руки своим спасителям Фото: Евгений СысолятинСобака благодарно облизывала руки своим спасителям Фото: Евгений Сысолятин
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На Урале спасли собаку, которая застряла на скале на реке Серга. Животное заметили, сплавляющиеся по воде в месте под названием Аракаевская поляна туристы. По их словам, пес уже начал скулить и выть от отчаяния. Еду ему забрасывали, проплывающие мимо скалы на лодках люди. Вчера несколько туристов не смогли оставить в беде четвероногого друга человека и решились провести спасательную операцию, чтобы вытащить беднягу.

Видео спасения пса со скалы опубликовал в Instagram один из спасателей – Евгений Сысолятин. На кадрах видно как он, забравшись на скалу, пытается подманить и подхватить пса.

- Мы сплавлялись на сапах. Решили передохнуть и заметили собаку на противоположном берегу. Было понято, что собаку надо либо как-то подкормить и оставить ее дальше или попробовать снять. Я переплыл речку. Скалы были достаточно крутыми. Попробовал зацепиться. Получилось не с первого раза. Пока думал, как ее снять дал ей хлеб. Пока она перекусывала я пытался обвязаться об корни – сделать приспособы чтобы подняться к ней выше. Собака сначала не реагировала и просто вертела головой. Потом, когда увидела меня ближе, стала руки облизывать. Было видно, что она была готова к спасению, - рассказал Евгений Сысолятин «КП-Екатеринбург».

Туристы удивились, как собака могла попасть на такую скалу самостоятельно. Евгений рассказал, что местные высказывают предположения, что ее могло туда забросить во время потопа в Нижних Сергах. Но, по словам спасателя пса, сложно поверить, что река могла так высоко подняться - собака находилась на высоте 6-7 метров от воды.

Евгений, не смотря на опасность сорваться забрался на скалу. Как он рассказал, это был его первый в жизни подъем. Когда Евгению удалось подхватить собаку, он сбросил ее в воду. Там беднягу ждал мужчина на сапе [прим.ред: сап – надувная доска для плавания]. Собака сначала ушла под воду, но потом сумела выплыть и забралась на доску к одному из своих спасителей.

- Ребята до меня пробовали ее спасти, не получалось. Когда я залез стало понятно, что либо вместе с ней спрыгивать в воду либо по отдельности. Потому что спускаться вниз было невозможно – очень скользко. С собой никаких веревок, чтобы спустить ее не было. Выступов там не много. Договорились с ребятами, что они будут подстраховывать внизу. Я уж потом сам спрыгнул. Собака не сопротивлялась и достаточно неплохо нырнула. Как только на земле оказалась очень была довольна, - рассказал Евгений.

На Урале спасли собаку, которая три дня просидела на горе.Видео: instagram.com/podekb/

Спасенную собаку подкормили и напоили водой. Довольная и благодарная, что ее спасли, она бегала и облизывала всем руки. Пока туристы отвлеклись на обсуждение операции спасения, пес убежал в сторону поселка. Евгений, который принимал самое активное участие в спасении собаки со скалы, предположил, что она могла убежать домой к щенкам. Искать животное не стали. Но если бы собака осталась с туристами ее бы отвезли на передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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