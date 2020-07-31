«Сын думал, что я миллионер»: уралец, проживший 17 лет в Нью-Йорке, вернулся на родину и оказался бездомным

- Как-то услышал, что человек может жить, где ему нравится, а умирать должен там, где родился, - начинает свой рассказ 68-летний Александр Шавкунов.

Мужчина семнадцать лет прожил в Нью-Йорке. Год назад вернулся в Екатеринбург, из-за сына. Но подростку больной отец оказался не нужен. В итоге мужчина оказался в центре для бездомных. Свою историю Александр рассказывает нам сидя в инвалидном кресле.

АМЕРИКАНБОЙ ПО-УРАЛЬСКИ

Александр родился в Свердловской области в городе Красноуфимск. Затем переехал в Екатеринбург, поступил на бухгалтера в СИНХ (сейчас УрГЭУ – прим. ред). После окончания вуза устроился в столовую при заводе Уралмаш, где быстро дослужился до директора. В его личной жизни все тоже складывалось неплохо. Молодой и перспективный парень женился. В 1974-ом у него родился первенец. Но брак продлился всего три года. После развода Александр женился повторно только через 18 лет.

- Любви не было, - вздыхает мужчина. – Женился, потому что она забеременела. Родился Николай, - вспоминает Александр. – С его матерью мы жили всего-то месяцев семь. Я ее не любил. Она меня тоже, изменяла мне. Мы разошлись, и она перестала со мной общаться. С сыном видеться запретила. Это было в 92-году.

В Нью-Йорке свердловчанин много лет работал поваром в ресторане.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого Александр сына не видел. В 2002 году ему поступило предложение – поехать в Америку. Причем не от кого-то. А от Александра Хабарова, одного из самых одиозных лидеров криминального Екатеринбурга. Хабаров возглавлял ОПС «Уралмаш» (известная в городе преступная группировка – прим. ред.).

- Я его с пеленок знал, - пожимает плечами Шавкунов. – Мы учились в одной школе в Красноуфимске, я был в одном классе с его братом. Когда гуляли на улице, водились с Хабаровым младшим. А потом, когда узнал, что он один из главных в группировке, пришел к нему. Оказалось, что он меня помнит. Я никогда не мечтал о США, а он предложил поехать в Америку.

Поездка в Штаты так впечатлила Александра, что он загорелся «американской мечтой» и решил навсегда улететь в Нью-Йорк.

«ОН НАМ НЕ НУЖЕН, ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ ТАМ»

В то время Александр уже жил с любимой женщиной. Как родную воспитывал ее маленькую дочку.

- Тогда она еще была маленькой, звала меня папой, а я ее доченькой, - вздыхает мужчина.

Диабет дал осложнения на ноги и теперь Александр с трудом передвигается.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую семью он звал в Штаты, но любимая наотрез отказалась ехать за океан. Мол, сначала самому надо там устроиться. На том и решили. Воспользовавшись открытой американской визой Александр поехал в Америку. В Нью-Йорке Александр устроился в ресторан: сначала мыл посуду, затем стал поваром. Денег хватало. Чтобы хорошо жить и отправлять деньги жене и дочери.

- Я уезжал в Америку с надеждой, что мы будем жить еще лучше, - говорит Александр. - Заокеанская страна обещала: «Будешь работать – будешь прилично жить». Работы я не боялся, семью любил. Регулярно отправлял им деньги в Россию.

В 2016-м с ним случилась беда. Прямо перед Новым годом Александр простыл, позже болезнь перетекла в воспаление легких. Но чтобы не потерять работу, уралец переносил заболевание на ногах. А 5 января ему стало плохо. Он поехал в госпиталь. Но до дверей больницы не дошел: упал, потерял сознание, а очнулся уже в больничной палате. Ему сделали трахеостомию (операция по образованию хирургического отверстия в трахее для облегчения дыхания – Прим. Ред.).

Александр был уверен, семья его поддержит. Попросил врача позвонить родным, та включила громкую связь.

- Он нам не нужен, пусть остается там, - как удар током, прозвучал женский голос на том конце провода.

В США Александра ждет дама, которая готова выйти за него замуж.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр признается, в эту минуту вся жизнь промелькнула перед глазами. Все стало бессмысленным. И уралец остался один.

В американских госпиталях не выписывают тяжело больных пациентов, если за ними некому ухаживать. На улицу людей тоже не выбрасывают. Так Александр и очутился в реабилитационном центре на острове Рузвельта. Восстановление заняло целый год, трахеостому убрали. Но у мужчины появились проблемы с ногами из-за диабета и тот сел в инвалидное кресло.

«ПАПА, Я ИЩУ ТЕБЯ»

В реабилитационном центре эмигрант прожил пять лет. Два года назад Александр зашел на сайт программы «Жди меня» и ради интереса вбил в поиске свое имя. Оказалось, что его ищет сын Николай, с которым он не общался 17 лет.

- Я связался с программой «Жди меня», взял контакты сына и позвонил ему. Говорю ему: «Это твой папа, я звоню из Америки». Он подумал, что это розыгрыш или шутка, - улыбаясь, рассказывает Шавкунов.

Внезапно для себя Александр решил вернуться в Россию. Сыну отправил деньги, чтобы тот снял квартиру.

- Мы встретились, обнялись, поговорили. Он уже взрослый парень, ему сейчас 28 лет. Я ему все объяснил: и про отношения с его мамой, и почему уехал в США. Он приезжал ко мне каждый день, мы много разговаривали. Всегда уезжал от меня со 100 долларами в кармане. А потом он понял, что папа не миллионер. И просто пропал, - разводит руками Александр. - Но обиду я на него не держу.

О жизни в Америке Шавкунов вспоминает, пересматривая свои старые фотографии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока был в Нью-Йорке, мужчина поддерживал связь со старшим сыном. Он тоже живет в Екатеринбурге. Ему 46 лет, есть семья. Но как вернулся на родину, Александр даже не звонил ему. Говорит, не хочет быть обузой. Американских сбережений хватило на год, потом деньги закончились, а оплачивать съемную квартиру стало не на что. Уралец оказался на улице. Неравнодушные люди подсказали обратиться в организацию «Православная служба милосердия». Так он и оказался в приюте для бездомных. Люди туда попадают разные, никто никогда не спрашивает причину, почему ты здесь. Александр задержался в специальном центре на полгода:

- Мне помогли оформить документы, пенсию. Потому что у меня на руках был только заграничный паспорт. Жду пока меня определят в Дом престарелых. В этой квартире мне сложно, самостоятельно выйти я не могу. Но из-за пандемии весь процесс завис в воздухе.

Младший сын думал, что отец богатый, раз он живет в Америке.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр признается, что на другом материке мужчину ждет возлюбленная по имени Ольга. Американка с украинскими корнями. Подруга весьма не бедная и даже имеет свою личную квартиру в Нью-Йорке. А уральского жениха готова забрать к себе и даже женить.

- Мы созваниваемся с ней по ночам. Разница во времени большая. Говорит, что стоит только сказать и она вылетит в Россию за мной, - смеется наш герой. - Но я все-таки пока не готов ехать в США.