Бедность не порок, а вопрос национальной безопасности России

Правительство Михаила Мишустина отработало полгода в сложных условиях - пандемия, экономические трудности. Одна из главных задач на повестке дня - не допустить роста бедности в регионах.

– Говорить о том, что экономическая ситуация выровнялась еще рано. В начале года произошла смена правительства РФ. Новый состав начал предпринимать меры, которые мы давно предлагали, — рассказал Андрей Кузнецов, председатель Совета Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» на пресс-конференции партии, посвященной вопросом бедности.

Главной темой конференции стал экспертный доклад «Борьба с бедностью: когда победим?», подготовленный партией к отчету правительства Михаила Мишустина в Государственной Думе.

По словам Андрея Кузнецова, полгода работы нового правительства премьера Мишустина — пожалуй, первый в истории случай, когда программа «Справедливой России» начала частично применяться.

- Мы давно заявляли о необходимости прямых выплат населению. Так удалось избежать перегрева социального самочувствия граждан. Но все не так позитивно, как хотелось бы», — поделился лидер свердловских эсеров.

По мнению Кузнецова, бедность — это тормоз экономики. В России она формируется двумя основными процессами. Первый — это снижение реальных доходов граждан при том, что цены растут несоразмерно индексации заработной платы.

Второй процесс — повышение фискальной нагрузки и дополнительные расходы на жизнеобеспечение. НДС вырос на 2%, увеличиваются неналоговые сборы: поднят акциз на топливо, сборы за капитальный ремонт и вывоз мусора раньше входили в затраты на содержание жилья, теперь это отдельные статьи в квитанциях на оплату ЖКХ. Добавить сюда платные справки, банковские поборы за переводы и другие «мелкие расходы»… Все эти траты, считает Андрей Кузнецов, нужно добавить к расходам минимальной потребительской корзины.

Пандемия обнажила еще одну «брешь» в расходах населения — здравоохранение. Сегодня в государственных клиниках, кроме ковид-инфекции, не лечится, по сути, ничего. Поэтому у граждан существенно увеличились расходы на здоровье — платная медицина стала единственным способом получить и оперативную, и даже плановую помощь врачей.

Понятно, что – ситуация чрезвычайная, и оптимизированная властями медицина не справляется со всеми запросами граждан, но в этой ситуации СР требует от правительства обеспечить людям хотя бы бесплатные лекарства при лечении на дому.

Как бороться с бедностью? Андрей Кузнецов представил предложения «Справедливой России»: государство должно контролировать цены на товары первой необходимости, самых бедных нужно освободить от налогов и ввести для них продуктовые карточки, а минимальную потребительскую корзину, а значит и минимальный размер оплаты труда нужно увеличить минимум в три раза.

Все это не только позволит победить бедность в России, но и сильно подтолкнет покупательную способность граждан, а значит, приведет к экономическому росту и увеличению рабочих мест.