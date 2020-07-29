«Атлас будет в прицепе»: бизнесмен из Екатеринбурга поедет в Мурманск на велосипеде и с собакой

Пока границы с другими странами закрыты и из альтернативных вариантов остается только отдых на российских курортах, житель Екатеринбурга находит способ провести отпуск экстремально. Александр Москаленко решил отправиться в путешествие на велосипеде и не на Юг, а на Север. Путь от Екатеринбурга до Мурманска составит три тысячи километров, а компанию туристу составит его полугодовалый пес по кличке Атлас.

Путешествовать Атлас будет вот в таком прицепе. Фото: предоставлено героем публикации.

Александр предприниматель и опытный турист, ведь за плечами сотни километров, которые мужчина намотал как пешком, так и на велосипеде. В прошлом году на двухколесном друге он преодолел больше пяти тысяч километров по Европе. За тридцать восемь дней Александр посетил Италию, Францию, Испанию, Португалию.

- Любовь к путешествиям у меня появилась давно. Для меня карта и глобус, как наркотик. А на велосипеде один из самых бюджетных способов путешествовать, потому что не нужно тратиться на бензин и билеты. И еще на велосипеде можно увидеть больше красивых мест, куда не проедет машина, - объясняет Александр.

Ночевать Александр и пес по кличке Атлас будут в палатке. Фото: предоставлено героем публикации.

Подготовка к путешествию у Александра началась месяц назад. Ежедневные кардиотренировки и сбор самого необходимого: газовая горелка, палатка, запасы еды, теплая одежда. Прошлые поездки были в одиночестве, а в тот раз компанию велосипедисту составит его пес Атлас.

- 8 августа я поеду покупать специальный велоприцеп для собаки, а затем буду его тестировать. Формально этот прицеп предназначен для перевозки вещей, но люди там возят детей и животных. Он предназначен для нагрузки до 50 килограммов. Для безопасности собаки она будет находиться еще в специальной пластиковой переноске, - продолжает путешественник.

Пес по кличке Атлас будет сопровождать хозяина в поездке. Фото: предоставлено героем публикации.

Атласу полгода, в семье у Александра он появился несколько месяцев назад. Порода - дворняга. С первых дней хозяин начал приучать пса к длительным переездам в машине, брал с собой в походы в горы. Поэтому к длительному путешествию собака готова, считает наш герой.

Стартовать до Мурманска Москаленко будет в последних числах августа. Мужчина планирует преодолевать по 200 километров в день, будет проезжать Пермь, Киров, Кострому, Мурманск. Ночевать будет в палатке. В конечную точку Александр ожидает доехать за двадцать дней, обратно в Екатеринбург отправиться уже на поезде.