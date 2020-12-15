В аэропорту Екатеринбурга за кражу плюшевого медведя задержали жителя Израиля

Похожий плюшевый медведь теперь проходит по делу, как вещественное доказательство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» вновь стал местом, где ради плюшевой игрушки человек пошел на преступление. В начале ноября 26-летняя жительница Москвы, улетая из Екатеринбурга в столицу, прихватила с полки магазина в стерильной зоне терминала «А» плюшевого единорога за 12 тысяч рублей. Улетела она без проблем, но вот в Москве, в аэропорту Шереметьево, когда она вышла из самолета, ее задержали. А на прошлой неделе история будто повторилась.

30-летний уроженец Екатеринбурга, который уже семь лет живет в Израиле, собирался улетать домой, как вдруг увидел в той же самой стерильной зоне в том же самом магазине плюшевого медведя за 7 500 рублей. По словам адвоката, мужчина хотел честно купить игрушку. Однако продавщица куда-то ушла и не возвращалась около двух часов.

- Он зашел внутрь, выбрал мишку, взял его, ходил с ним по магазину, - говорит Виталий Черных, адвокат. – Потом он вышел из магазина с мишкой, сел рядом в кафе, ни от кого не скрываясь посидел там с ним, потом снова пришел к магазину, ходил у него с мишкой, всем своим видом показывая, что он ждет продавщицу и хочет заплатить за игрушку. Ходил, ждал, сидел напротив на лавочке.

В ноябре в екатеринбургском аэропорту в том же магазине москвичка попыталась украсть вот такого единорога за 12 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Затем вдруг по громкоговорителю объявили, что началась посадка на его самолет. И мужчина направился к нему. В этот же момент сотрудникам полиции, охраняющим общественный порядок в стерильной зоне аэропорта, поступила жалоба на то, что из магазина похищена мягкая игрушка.

- При анализе записей камер видеонаблюдения было установлено, что предполагаемый похититель следует в перроном автобусе к самолету рейса «Екатеринбург - Москва», - пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. - Подозреваемый из автобуса был доставлен в линейный отдел.

Возбуждено уголовное дела по статье «Кража». Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.

Улететь домой в Израиль мужчина не смог и сейчас он живет в Екатеринбурге у родственников, ждет, когда закончится следствие.

- Мужчина объясняет случившееся состоянием эмоционального потрясения, - говорит адвокат. - У него в Екатеринбурге умер брат из-за болезни – все больницы были закрыты из-за коронавируса, поэтому брата пришлось везти в больницу Сысерти, где он и находился, пока не умер. Мужчина прилетал к нему на похороны. Кроме того в Израиле начались проблемы у его жены и ему надо было срочно к ней прилететь.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru