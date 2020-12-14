Хозяин был без сознания: в Екатеринбурге полицейские спасли из горящего дома мужчину и его собаку

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге трое полицейские спасли мужчину из горящего дома. Накануне ночью сотрудники ППСП патрулировали улицы в Верх-Исетского района. Прапорщик полиции Александр Рычков, сержант полиции Павел Шеховцев и старший сержант полиции Дмитрий Жученко увидели горящий частный дом в районе Малого конного полуострова.

Как рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, в это время из окон уже валил густой дым. Когда полицейские вошли во двор, то обнаружили запертые двери в доме. Они подумали, что внутри находятся люди, и оказались правы.

- Разбив стекло, напарник услышал хрипы. После этого попытались взломать дверь, она была закрыта изнутри. Мы взломали дверь подручными средствами. Когда зашли, увидели мужчину, лежащего без сознания прямо на пороге. Мы эвакуировали его из горящего дома, - вспоминает инспектор 3 роты полка ППСП УМВД по Екатеринбургу прапорщик полиции Александр Рычков.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники полиции отнесли мужчину подальше от горящего строения, так как была вероятность взрыва газового баллона. Не забыли они и о собаке, сидевшей на привязи в вольере. Домашнего питомца отвязали и вывели из опасной территории.

Затем полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые потушили дом. Сейчас устанавливаются причины возгорания. В пожаре никто не пострадал.

Руководство УМВД России по Екатеринбургу планирует поощрить полицейских.