В Екатеринбурге начали вакцинировать медиков от коронавируса

Перед вакцинацией необходимо проверится на отсутствие антител в организме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге стартовала вакцинация медработников от Covid-19. Первые прививки сделали врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в «красной зоне».

Как рассказала главный врач Свердловской областной больницы № 2 Ксения Руденко, перед вакцинацией они оценивали состояние здоровья каждого, кому делали прививку.

- Перед постановкой вакцины каждого из пациентов осматривает терапевт: измеряет температуру и давление, оценивает общее состояние, задаёт вопросы о том, какие раньше были реакции на прививки. Если человек на сегодняшний день здоров, он может прививаться. Индивидуально для него достаётся из морозильной камеры препарат и размораживается. Буквально 10 минут – и вакцина превращается в готовый раствор. Ставится внутримышечно, в плечо, – разъяснила Ксения Руденко.

Кроме того, перед вакцинацией необходимо провериться на отсутствие антител в организме. Ведь пациент мог перенести заболевание, не зная об этом, и у него уже сформировался иммунитет. В этом случае прививка не нужна.

Отметим, первая партия вакцины «Спутник V» приехала в Екатеринбурге на прошлой неделе в количестве 1 тысячи доз. Она транспортируется и хранится в замороженном виде, а размораживается для каждого пациента индивидуально.

Сама вакцина «Спутник V» двухфазная. После первого укола ее ставят повторно через 21 день.