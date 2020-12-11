Как уральские мужики на лыжах до Москвы шли, чтобы встретиться с человеком, подарившим СССР пломбир

Торжественный митинг перед отправкой лыжников в Москву. Фото: предоставлено Татьяной Климовой, из фондов Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл

Говорят, что любимыми советскими блюдами, вроде пломбира в вафельном стаканчике, мы обязаны лишь одному человеку – Анастасу Микояну. В 1936 году, будучи наркоматом пищевой промышленности СССР, он съездил в США и привез оттуда технологии и рецепты производства майонеза и кетчупа, растворимого кофе, сгущенки и даже кукурузных хлопьев. Страна в то время наращивала промышленность: строила заводы-гиганты, а власти очень хотели, чтобы рабочие больше времени проводили в цеху и меньше на кухне за готовкой.

Полуфабрикаты, привезенные Микояном, были готовы к решению этой проблемы. Еще ему приписывают идею называть продуктовые магазины «Гастрономами» и задействовать поэтов при сочинении рекламных слоганов, вроде знаменитого «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!». Что уж говорить, человеком он был креативным. И даже когда речь заходила о таких вроде бы рядовых вещах, как рапорт о досрочном выполнении плана уральскими заводами, подходил к делу с изюминкой.

ЛЫЖИ ЕСТЬ, А СНЕГА НЕТ

Так, 12 декабря 1935 года, то есть ровно 85 лет назад, свой план раньше срока выполнили заводы в Талице, что в 190 километрах от Екатеринбурга. Но почтой рапорт об этом они отправлять не стали. Решили лично передать его в руки Микояну… пройдя на лыжах от Талицы до Москвы больше двух тысяч километров!

- Для этого собрали группу из шести комсомольцев-физкультурников, передовиков производства, - рассказывает Татьяна Климова, методист-краевед Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл. – Отбирали людей таких, чтобы они смогли дойти до Москвы на лыжах. Путь был очень сложный.

Проводить шестерых лыжников, отправившихся на встречу с Микояном, пришла почти вся Талица. Фото: предоставлено Татьяной Климовой, из фондов Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл

Провожать отважных лыжников собралась практически вся Талица. Оркестр играл «Веселых ребят», репортеры щелкали затворами фотоаппаратов, а сами участники в буденовках и с плакатом «Талица - Москва» стояли на лыжах, ожидая, когда им дадут старт. Переход начался ровно в 12.00. Пока лыжники ехали по Талице люди их еще сопровождали, а дальше, где уже пошла дорога через лесополосу, шестеро лыжников остались наедине с уральской тайгой. Лишь через три дня в местный рабочий клуб пришла телеграмма о том, что они, наконец, добрались до первого большого города – Свердловска.

- В Свердловске им пришлось поменять лыжи, потому что те, которые у них были в Талице, оказались малопригодны для движения по уральским горам, - отмечает Татьяна Климова. – Им бесплатно выдали хорошую замену комсомольцы Свердловска.

В столицу лыжники везли рапорт о досрочном выполнении плана местными заводами. Фото: предоставлено Татьяной Климовой, из фондов Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл

После этого лыжи до самой Москвы они уже не меняли, хотя порой им они были просто не нужны.

- Приходилось идти по местности, где почти совершенно отсутствовал снег, при 34-38 градусах мороза, вдобавок с сильными ветрами, - рассказывали лыжники. - Первоначально суточные переходы составляли 40-45 километров, но потом уже стали делать по 80-90 километров, и наконец, 109-112 километров. И в один день сделано 125 километров.

В Свердловске лыжи пришлось поменять, так как те, что были в Талице, оказались непригодны для столь сложного похода. Фото: предоставлено Татьяной Климовой, из фондов Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл

ВСЕМ ПОДАРИЛИ ПО ПАТЕФОНУ

До Москвы лыжники добрались к 17 января. То есть, они шли на лыжах 36 дней. Их встретили в торжественной обстановке рабочие местных предприятий, сразу сводили в баню помыться и после этого заселили в гостиницу. Лишь когда они пришли в себя и восстановили силы, их позвали на встречу с Микояном. Тот, кстати, несколькими днями ранее получил орден Ленина за перевыполнение производственного плана 1935 года, так что был в очень хорошем настроении.

«Беседа с товарищем Микояном длилась 2 часа 45 минут, - сухо сообщала советская пресса. - За успешное проведение перехода лыжники в Москве награждены: грамотами ЦК Союза спиртовой и винодельческой промышленности, именными серебряными часами, а товарищ Микоян преподнес всем по патефону»

Талицкие лыжники на встрече с Анастасом Микояном (в центре). Фото: предоставлено Татьяной Климовой, из фондов Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл

Домой они уже вернулись на поезде 28 января. Кстати после этого перехода Совет Народных Комиссаров решил выделить Талице 30 тысяч рублей на строительство стадиона и парашютной вышки. О том, что стало с самими лыжниками известно немногое. Так, один из них, Николай Кучинский 13 августа 1941 года был призван в армию. После июля 1942 года следы его теряются.

- Николай - брат моего дедушки. Он пропал без вести. Семьи своей у него не было. Жалко его, - рассказывает Галина Поздина, жительница Талицы. - Но я застала руководителя похода – Алексея Степанова. В 60-х он работал учителем физкультуры в нашей талицкой школе. Учитель он был справедливый, требовательный, но не жестокий. Хороший человек. Кстати, и на лыжах нас учил ходить. Когда мы были в 7-8 классе, он водил нас на местный карьер кататься зимой. А весной и осенью перед уроками утром проводил с нами гимнастику на улице. Про поездку в Москву, правда, он не вспоминал при нас.

Кстати, его сын Константин Степанов позже решил повторить подвиг отца и в 1975 году в составе сборной СССР участвовал в сверхмарафоне «Пробег Мира». Он бежал из Москвы в Варшаву, а затем и в Берлин в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.