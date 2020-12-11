Как правильно выбрать ель на Новый год и ухаживать за ней дома

Сначала получи разрешение, потом руби Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 по 31 декабря 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области можно обратиться в любое лесничество с паспортом и в маске, чтобы законно срубить елку для дома на Новый год.

Что для этого нужно сделать:

1. Написать в лесничестве заявление, указав породу дерева и высоту. Там выдадут квитанцию на оплату, с которой в банке нужно будет заплатить нужную сумму.

2. С оплаченной квитанцией вернуться в лесничество. Там назначать время для встречи с лесником, который подскажет, какую ель можно срубить самостоятельно.

Где рубят елки для Нового года: либо на специализированных плантациях, либо в противопожарных разрывах в лесу, в просеках, на опушках, возле ЛЭП, у газопроводов и нефтепроводов. В этих местах растут самосевы, поэтому рубка происходит без ущерба для окружающей среды.

Провозным документом является договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Стоимость елки, высотой до 1 метра – 57 рублей, от 1 до 2 метров – 114 рублей, от 2 до 3 метров – 171 рубль.

- С каждым годом наблюдается тенденция к снижению по заготовкам живых новогодних елей. Это связано, прежде всего, с тем, что на рынке сегодня много искусственных елей, - рассказывает заместитель директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов.

В 2018 году - продано чуть более 14 тысяч елок.

В 2019 году – чуть больше 13 тысяч елок.

Самовольно рубить елки не нужно. Специалисты Департамента лесного хозяйства вместе с сотрудниками правоохранительных органов будут проводить предновогодние рейды. За незаконную рубку для граждан штраф составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц: от 20 до 30 тысяч рублей.

При задержании составляется протокол об административном правонарушении по статье 8.28, также изымут топор и саму ель. Если незаконно срублено несколько елок и сумма ущерба составит 5 тысяч рублей, то возможно возбуждение уголовного дела по статье 260 УК РФ.

Заявление на вырубку можно написать в любом лесничестве Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как правильно выбрать новогоднюю ель в лесу?

Не нужно: рубить ель вблизи дорог и промышленных предприятий, рубить ель у полога леса в тени, там она ослаблена и быстро осыпется. Также не нужно заготавливать ель в сильный мороз от -20 градусов.

Лучше ель выбирать на опушках, вблизи ЛЭП, на просеках, хвоя должна быть густая и темно-зеленого цвета.

Как ухаживать за новогодней елью дома:

1. Дома елку сначала оставьте на полтора часа, чтобы она согрелась и расправилась, потом устанавливайте.

2. Не ставьте ель вблизи сетей отопления.

3. Берегите ель от огня, используйте надежные гирлянды.