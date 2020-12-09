Офтальмохирург Александр Богачев: «Даем гарантию на отличное зрение!»

Фото: клиника «Профессорская плюс»

Лазерная коррекция зрения — это уникальная возможность навсегда избавиться от очков и контактных линз. В клинике «Профессорская плюс» вот уже 15 лет с помощью этой технологии возвращают пациентам зрение. Заместитель главного врача клиники кандидат медицинских наук, рефракционный хирург Александр Богачев рассказал, могут ли офтальмологи гарантировать качество операций.

Фото: клиника «Профессорская плюс»

Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, как и в связи с чем появилась идея выдавать сертификат на качество операции?

-Полгода назад мы ввели услугу «Письменные гарантии результата по лазерной коррекции зрения». Это шаг навстречу пациентам. Мы пришли к этому интуитивно. Нет врача, которому бы пациенты не говорили: «Да, я решаюсь на лазерную коррекцию зрения, но какие вы можете дать гарантии?». Многие врачи раньше разводили руками - в медицине сложно делать долгосрочные прогнозы. Работая в офтальмологии много лет, мы поняли, что можем давать гарантии. Технология лазерной коррекции зрения используется в мире уже на протяжении 30 лет, она отработана. Кроме этого, врачами клиники «Профессорская Плюс» накоплен уникальный медицинский опыт. Мы проводим более 2000 операций по лазерной коррекции зрения в год. Гарантийный сертификат дается на стабильность результата операции. Если в течение трех лет после операции близорукость частично возвращается (такое бывает в 4-5% случаев) мы бесплатно проводим пациенту лазерную докоррекцию зрения.

-Помогаете ли вы пациентам с катарактой?

-с 2006 года в клинике «Профессорская плюс» хирургия катаракты является одним из успешных и приоритетных направлений. Многие возрастные пациенты сталкивается с тем, что хрусталик мутнеет, зрение становится хуже. Само слово «катаракта» в переводе с греческого обозначает «водопад» - многие пациенты говорят, что как будто смотрят сквозь стену воды или целлофановую пленку. Им мы убираем мутный и ставим прозрачный искусственный хрусталик. Основные аспекты отличных результатов хирургического лечения при катаракте в нашей клинике – тщательная подготовка к операциям, максимально точный расчет параметров искусственного хрусталика, высокотехнологичное оборудование, большой опыт хирургов, внимательное послеоперационное ведение.

Фото: клиника «Профессорская плюс»

- С какими вопросами пациенты обращаются в «Профессорскую плюс»?

Мы занимаемся лечением заболеваний сетчатки как консервативно, так и с помощью введения специальных лекарственных средств внутрь глазного яблока. В клинике представлены все офтальмологические направления лечения и диагностики. У нас есть эстетическая офтальмология, детская, лечение глаукомы и других заболеваний.

-Что отличает вашу клинику от других?

- Миссия нашей клиники – с максимальным вниманием относиться к каждому пациенту, и если можно ему помочь, мы делаем все. Это миссия существует со дня основания клиники. Мы выступаем за индивидуальный подход, внимание, работу с пациентами, которые нуждаются в нестандартных решениях. Благодаря тому, что у нас есть высокоточное оборудование, большой опыт, команда профессионалов, мы постоянно развиваемся и можем помогать пациентам даже в самых сложных нестандартных случаях.

-Как ведётся прием пациентов во время распространения Covid-19?

Пандемия внесла изменения в работу клинки. Прием пациентов осуществляется в штатном режиме. На входе всем измеряют температуру, выдают маски, просят обрабатывать руки, проход сопровождающих ограничен. Кроме того, администраторы при записи разводят потоки посетителей по возрасту, стараются избегать скопления пациентов. В «Профессорской Плюс» мы внимательно следим за требованиями, которые предъявляет Роспотребнадзор.

Имеются противопоказания, необходима консультация у врача.