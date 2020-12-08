Не выдержал разлуки с девушкой: в Екатеринбурге мигрант покончил с собой за сутки до открытия границы с Киргизией

Парень не мог видеться в девушкой из-за закрытых границ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Екатеринбурге свел счеты с жизнью 20-летний гражданин Кыргызстана. Его тело нашли в 16-этажке на Седова,53. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, перед смертью мигрант отправил своему брату сообщение.

- Он попросил передать родственникам, что любит их, и что они должны его понять. А еще написал, что не видел свою девушку около года. Она живет в Кыргызстане, а погибший не мог приехать к ней из-за закрытых границ, - рассказал наш собеседник.

В пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области информацию о смерти парня подтвердили.

- Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области по факту данного ЧП проводится доследственная проверка. Для определения точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в ведомстве.

Стоит заметить, что 8 декабря "Уральские авиалинии" сообщили, что Киргизия открывает границы. Авиаперевозчик начал осуществлять рейсы в эту страну из восьми российских городов, в том числе из Екатеринбурга.

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