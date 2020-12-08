Оливер Стоун планирует посетить зону контролируемого доступа и промплощадки БАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Белоярской АЭС сегодня ждут американского режиссера, обладателя трех премий «Оскар» Оливера Стоуна. Он хочет посмотреть, как устроена станция и поснимать ее. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе БАЭС.

- Он приедет, чтобы ознакомиться со станцией. Ему интересна тема атомной энергетики, - рассказали в БАЭС.

Известно, что Оливер Стоун прилетел в Екатеринбург накануне. На станции рассказали, что режиссер планирует посетить зону контролируемого доступа и промплощадки.

- Это была инициатива госкорпорации и его, речь идет об обоюдном интересе, - отметили в БАЭС.

Напомним, что Оливер Стоун снял фильм «Интервью с Путиным». Премьерный показ киноленты состоялся в июне 2017 года. В России его показали по «Первому каналу». «Комсомольская правда» публиковала самые интересные выдержки о Владимире Путине из интервью Оливера Стоуна изданию «Нью-Йорк Пост».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери. Президент в ответ поинтересовался хочет ли она быть православной (подробнее)

Оливер Стоун: «Мой фильм о Путине вы увидите в следующем году». Культовый режиссер накануне своего дня рождения дал интервью «Комсомольской правде» (подробнее)