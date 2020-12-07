Задерживали с ОМОНом: на Урале поймала банду, которая крала элитный парфюм

Любители парфюма уже были судимы за кражи. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле задержали трех мужчин и одну девушку. Их подозревают в серии краж элитной парфюмерии. Всего, по версии силовиков, криминальная четверка умыкнула товара на сумму в 100 тысяч рублей.

- Группа состояла из трех мужчин 26, 28 и 31 лет, уроженцев одной из южных республик, проживающих в столице Свердловской области и 18-летней уроженки города Екатеринбург, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские считают, что криминальная четверка целенаправленно приезжала в Нижний Тагил из Екатеринбурга в магазина самообслуживания, где торговали элитным парфюмомом.

Среди участников банды была 18-летняя девушка. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Подозреваемые заранее изготовили специальный пакет, на который не реагировали рамки в магазинах. Затем предполагаемые воры вместе заходили в торговый зал. Мужчины отвлекали внимание продавцов и охранника, а девушка в этот момент складывала духи в заготовленный пакет. Затем все спешно покидали магазин.

У сыщиков появилась оперативная информация, что подозреваемые передвигаются на Ford. Чтобы задержать банду была разработана целая операция. Для силовой поддержки даже привлекали спецназ.

- Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с оперативниками из Главного управления, располагая информацией о передвижениях и замыслах подозреваемых, подготовили операцию по их задержанию, к которой привлекли инспекторов ГИБДД и бойцов ОМОН Росгвардии, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Полиция считает, что ущерб от деятельности банды был больше. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

После задержания подозреваемые признались в преступлениях. Выяснилось, что двое мужчин и девушка в прошлом уже были судимы за кражи.

Полицейским задержанные рассказали, что украденный парфюм продавали в Екатеринбурге - по 1000 рублей за штуку.

На криминальную четверку завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лицо по предварительному сговору». По этой статье подозреваемым «светит» до пяти лет лишения свободы.

Сейчас мужчины находятся под стражей, а девушка под подпиской о невыезде. Полиция ищет другие магазины, которые пострадали от деятельности банды, в том числе и в других регионах.

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