Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Готовы поздравлять на лестнице или во дворах: Деды Морозы придут к уральским детям в противогазах

Волонтеров, которые облачатся в шубу волшебника, научили, как правильно вручать подарки в условиях пандемии
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Вот таких Дедов Морозов увидят уральские дети в этом году.

Вот таких Дедов Морозов увидят уральские дети в этом году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Деды Морозы не готовы из-за пандемии отказываться от поздравлений ребятишек с Новым годом. Чтобы соблюсти все меры предосторожности, волшебники решили покреативить: к ребятишкам они будут приходить в противогазах.

Вместе с подарками детям будут вручать наборы с масками и антисептиками.

Вместе с подарками детям будут вручать наборы с масками и антисептиками.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые способы поздравлений придумали организаторы благотворительной акции «Елка желаний». Специально для волонтеров-участников проекта в Академии Дедов Морозов разработали антиковидную программу обучения.

- В этом году в программу обучения мы включили противоковидные меры. Все участники поздравлений - Деды Морозы, Снегурочки, водители, фотографы - будут в средствах индивидуальной защиты. Также маски и перчатки мы вложим в каждый мешок с подарками, - говорит Дарья Трофимова, руководитель отдела по связям с общественностью СРОО «Добровольческое движение "Дорогами добра"». - Также мы рассматриваем вариант проведения поздравлений на лестничных площадках или во дворах, если появится соответствующее распоряжение.

Волонтерам показали, как из черных сапогов сделать волшебную обувь.

Волонтерам показали, как из черных сапогов сделать волшебную обувь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре волонтеры собирали открытки с новогодними желаниями у детей из малоимущих или многодетных семей, воспитанников детских домов и сирот. Теперь организаторы проекта «Елка желаний» занимаются сбором подарков. Открытки повесили на елках в магазинах «Пятерочка» и некоторых предприятий в Екатеринбурге. Неравнодушные люди приносят подарки в офис Деда Мороза, где помощники волшебника все это упаковывают.

Дедов Морозов научили, как создавать праздничный грим за три минуты и как дополнить образ из подручных материал.

Дедов Морозов научили, как создавать праздничный грим за три минуты и как дополнить образ из подручных материал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздравлять ребятню Деды Морозы со Снегурочками пойдут уже 21 декабря. Целую неделю в бесконтактной форме они будут развозить подарки, в которые включат наборы средств индивидуальной защиты. Там-то службе доставки и пригодятся знания, полученные в Академии Дедов Морозов.

- Участникам Академии продемонстрировали, как создать сказку на расстоянии. Опытные Деды Морозы и Снегурочки провели мастер-классы по вручению подарков с соблюдением необходимой дистанции, а также показали волонтерам как организовать яркое представление, учитывая физические и геронтологические особенности участников акции. Впервые на обучении появился противовирусный Дед Мороз, применяющий самое надежное средство защиты – противогаз. В нем новогоднему волшебнику не то, что вирус, не страшна даже химическая атака, - добавили организаторы.

Организаторы акции "Елка желаний" волонтеры благотворительного фонда "Дорогами добра".

Организаторы акции "Елка желаний" волонтеры благотворительного фонда "Дорогами добра".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, Дедов Морозов научили, как создавать праздничный грим за три минуты и как дополнить образ из подручных материал. Опытные коллеги по цеху показали, как из обычных сапогов сделать сказочную обувь.

Каждый год в ряды Дедов Морозов присоединяется мэр Александр Высокинский, главы районов Екатеринбурга и бизнесмены.

Перед тем как отправиться по домам, Деды Морозы и Снегурочки прошли обучение.

Перед тем как отправиться по домам, Деды Морозы и Снегурочки прошли обучение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересное

Рекомендуемые