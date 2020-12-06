«Готовы поздравлять на лестнице или во дворах: Деды Морозы придут к уральским детям в противогазах

Вот таких Дедов Морозов увидят уральские дети в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Деды Морозы не готовы из-за пандемии отказываться от поздравлений ребятишек с Новым годом. Чтобы соблюсти все меры предосторожности, волшебники решили покреативить: к ребятишкам они будут приходить в противогазах.

Вместе с подарками детям будут вручать наборы с масками и антисептиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые способы поздравлений придумали организаторы благотворительной акции «Елка желаний». Специально для волонтеров-участников проекта в Академии Дедов Морозов разработали антиковидную программу обучения.

- В этом году в программу обучения мы включили противоковидные меры. Все участники поздравлений - Деды Морозы, Снегурочки, водители, фотографы - будут в средствах индивидуальной защиты. Также маски и перчатки мы вложим в каждый мешок с подарками, - говорит Дарья Трофимова, руководитель отдела по связям с общественностью СРОО «Добровольческое движение "Дорогами добра"». - Также мы рассматриваем вариант проведения поздравлений на лестничных площадках или во дворах, если появится соответствующее распоряжение.

Волонтерам показали, как из черных сапогов сделать волшебную обувь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре волонтеры собирали открытки с новогодними желаниями у детей из малоимущих или многодетных семей, воспитанников детских домов и сирот. Теперь организаторы проекта «Елка желаний» занимаются сбором подарков. Открытки повесили на елках в магазинах «Пятерочка» и некоторых предприятий в Екатеринбурге. Неравнодушные люди приносят подарки в офис Деда Мороза, где помощники волшебника все это упаковывают.

Дедов Морозов научили, как создавать праздничный грим за три минуты и как дополнить образ из подручных материал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздравлять ребятню Деды Морозы со Снегурочками пойдут уже 21 декабря. Целую неделю в бесконтактной форме они будут развозить подарки, в которые включат наборы средств индивидуальной защиты. Там-то службе доставки и пригодятся знания, полученные в Академии Дедов Морозов.

- Участникам Академии продемонстрировали, как создать сказку на расстоянии. Опытные Деды Морозы и Снегурочки провели мастер-классы по вручению подарков с соблюдением необходимой дистанции, а также показали волонтерам как организовать яркое представление, учитывая физические и геронтологические особенности участников акции. Впервые на обучении появился противовирусный Дед Мороз, применяющий самое надежное средство защиты – противогаз. В нем новогоднему волшебнику не то, что вирус, не страшна даже химическая атака, - добавили организаторы.

Организаторы акции "Елка желаний" волонтеры благотворительного фонда "Дорогами добра". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, Дедов Морозов научили, как создавать праздничный грим за три минуты и как дополнить образ из подручных материал. Опытные коллеги по цеху показали, как из обычных сапогов сделать сказочную обувь.

Каждый год в ряды Дедов Морозов присоединяется мэр Александр Высокинский, главы районов Екатеринбурга и бизнесмены.