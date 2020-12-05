Воду пришлось брать за 2 километра от места пожара: в Среднеуральске загорелся ангар с топливом

Пламя распространилось на 500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Над Среднеуральском в субботу, 5 декабря, в половине первого часа дня стал подниматься черный столб дыма. Оказалось, что это горел стальной ангар у местного завода, в котором хранились емкости с дизельным топливом и автомобиль. К месту ЧП выезжали девять пожарных машин и 25 сотрудников МЧС.

- В 13.41 огнеборцам удалось локализовать пожар на площади в 500 квадратных метров и предотвратить его распространение на соседний ангар, а в 14.04 ликвидировать открытое горение, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось спасти от огня соседний ангар. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Тушение пожара осложнялось тем, что внутри было много горючего, а воды поблизости не было.

- Тушение осуществлялось путем подвоза воды от пожарного гидранта, находившегося в двух километрах от места пожара, - рассказал Алексей Меганов, начальник дежурной смены службы пожаротушения 60 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области.

Из людей никто в огне не пострадал. Причина пожара устанавливается.