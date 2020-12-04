В похоронном доме уверяют, что не вскрывали гроб, а родные обнаружили подмену через смотровое окошко Фото: Иван МАКЕЕВ

В закрытом городе Новоуральск в Свердловской области перепутали тела умерших от коронавируса. Двум семьям по ошибки выдали тела чужих людей.

- Происходило прощание с мужчиной, умершим от коронавируса. Таких хоронят в закрытом гробу. И родственники принялись упрашивать сотрудников Новоуральского похоронного дома вскрыть гроб и дать им возможность попрощаться. Им пошли на встречу и гроб открыли. К своему изумлению, они обнаружили там тело совершенно другого человека, - написали в группе Шепот улиц | Новоуральск.

Родные покойного вызвали на место ЧП полицию. В ходе разбирательств удалось выяснить, что в больничном городке перепутали документы. Семье другого покойного также выдали тело не их родственника. Эти люди не стали открывать гроб и кремировали своего, как они полагали родственника.

В паблике отмечается, что родные покойного, которого по ошибке кремировали, собирались похоронить его традиционным способом.

Информацию о произошедшем «КП-Екатеринбург» подтвердили в Новоуральском похоронном доме. Правда, там рассказали, что сотрудники их учреждения не открывали гроб, ведь в случае с умершими от коронавируса это делать категорически запрещено.

- В больнице перепутали документы. Гроб никто не открывал. Родные покойного увидели, что это другой человек через специальное окошко, которое есть в гробу. Оно полностью герметичное, - рассказали в ритуальном агентстве.

Документы на покойников перепутали в ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА». Мы попытались связаться с директором учреждения Александром Морозовым. Его секретарь ответила, что сейчас он занят.

- Произошла ошибка. Андрей Юрьевич уже встретился с родными покойных и принес им свои извинения, - рассказали «КП» в учреждении.

Мы обратились за комментарием в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Там ответили, что Новоуральск находится под контролем Федерального медико-биологического агентства и попросили обратиться за комментарием в ФМБА.

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