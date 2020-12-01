Ксения 7 лет ищет родственников, которые могли знать ее родителей. Фото: предоставлено героиней публикации

Что может связывать небольшой американский городок Брукфилд в штате Висконсин и Нижний Тагил, когда между ними более 80 тысяч километров? Как оказалось – история 25-летней сотрудницы службы спасения 911 Ксении Бандоян. Вот уже семь лет девушка ведет поиски своих родственников, но пока все безрезультатно.

Ксюша родилась 11 февраля 1995 года в Нижнем Тагиле в семье Сергея Зирянчина и Людмилы Барановой. Но почти сразу после рождения социальная служба забрала ребенка в детский дом. Причиной послужило то, что мать девочки уже была лишена родительских прав. По крайней мере, именно так говорилось в записке, приложенной к личному делу Ксении в доме малютки.

На этом фото маленькая Ксения с воспитательницей в доме ребенка Нижнего Тагила. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я была вынуждена отказаться от этой девочки. У меня нет возможности ее обеспечивать и воспитывать, меня уже лишили родительских прав, - говорилось в послании Людмилы Барановой приемным родителям дочки.

Новый дом юная свердловчанка обрела через 15 месяцев, когда ее удочерила американка Марлен Бандоян. Летом 1996 школьная учительница со Среднего Запада США вернулась домой с двумя детьми с Урала.

- На тот момент у моей приемной мамы уже был родной сын Грег, он родился в 1985 году. Она хотела больше детей, но здоровье уже не позволяло. Поэтому она решилась на поездку в Россию. Говорит, тогда это было модно и даже престижно. В Нижнем Тагиле она удочерила меня, а на следующий день в Екатеринбурге усыновила 4-летнего мальчика Альберта, который стал моим вторым братом. О поездке на Урал мама старается не вспоминать. Я лишь знаю, что ни одна русская семья не хотела меня забирать к себе. Возможно, это из-за того, что тогда у меня еще были родные мама и папа. Они числились неблагополучными, у Людмилы даже не было паспорта, - объяснила Ксения.

Фотография из личного дела Ксюши в доме ребенка. Фото: предоставлено героиней публикации

ТАИНСТВЕННАЯ СЕСТРА

О своей родине Ксения почти ничего не знает. Но желание воссоединиться с кровными родственниками не покидает американку и по сей день. Все что она знает, что еще до ее рождения у Сергея и Людмилы была дочка, предположительно, по имени Анастасия.

- Несколько лет назад я начала заниматься поисками родных. Нашла в «Одноклассниках» бывшую соседку родителей. Она подтвердила, что в начале 90-х у мамы была дочка, но ее также забрали в детский дом. Были слухи, что их первую дочь взяла к себе богатая семья из Москвы. Но это все не точно. Мне кажется, мою старшую сестру нужно искать среди похожих на меня девушек в возрасте 27-30 лет, которых воспитали приемные родители, - объясняет Ксения.

Ксения с приемной мамой Марлен Бандоян. Фото: предоставлено героиней публикации

К сожалению, родителей Ксении уже нет в живых. В 2016 году девушка получила официальный ответ от мэрии Нижнего Тагила – ее мать скончалась 4 сентября 2014 года. Замглавы города по хозяйству и строительству даже указал номер могилы, в которой похоронили Людмилу Баранову. Однако информации о женщине с таким именем и датой смерти нет в базе кладбищ Нижнего Тагила.

О смерти отца Ксении пришлось узнать от нас. «Комсомолка» выяснила, что Сергей Зирянчин скончался в 2018 году. Известно, что его тело было опознано. Из архивных записей следует, что помимо родителей Ксюши в квартире на улице Октябрьской революции жил ее дядя Михаил, его жена Вероника Колобова и теща Людмила Колобова.

Судьба женщин остается пока загадкой, а Михаил умер в мае 2013 года и был похоронен на кладбище Пихтовые горы. На странице мужчины «ВКонтакте» Михаил стоит с маленьким сыном, которому сейчас должен быть в подростковом возрасте. То есть, из дальних родственников у Ксении, предположительно, есть двоюродный брат и тетя. Мы нашли в соцсетях женщину по имени Вероника Колобова, но как выяснилось, Ксюша писала ей ранее. Она оказалась лишь однофамилицей.

ГОТОВА ПРИЕХАТЬ В РОССИЮ

В случае, если родственники Ксении дадут о себе знать, девушка готова впервые в жизни пересечь Атлантический океан и посетить Россию.

- О вашей стране я знаю немного. Только основную информацию: Владимир Путин президент, и да, Россия по-настоящему большая. Я готова отдать все, чтобы встретиться с сестрой. Очень надеюсь, что она или ее знакомые увидят эту статью и откликнуться. Я хочу, чтобы она знала, что у меня все хорошо, я выросла в замечательной семье. Мама никогда не скрывала, что удочерила меня. Она с пониманием относится к моим поискам настоящей семьи, - говорит Ксения Бандоян.

А это уже Ксюша после переезда в США. Фото: предоставлено героиней публикации

Ксения работает оператором службы экстренных вызовов 911 в коммуникационном центре округа Уокешо. То есть координирует вызовы полиции, скорой помощи и пожарных к местам ЧП. Год назад оформила брак с девушкой Карлой.

В отличие от Ксении усыновленный в Екатеринбурге Альберт знает своих родных. Несмотря на то, что родители погибли, он общается со старшим братом и сестрой.

- Марске усыновила семья из Бельгии, а Венера живет в соседнем районе. Так сложилось, что ее из Екатеринбурга забрала семья прихожан той же церкви, в которую ходит наша приемная мама Марлен. Я ему очень завидую, что у него есть родной человек, - объясняет Ксюша.

В этом доме жила семья Ксении, в старом реестре жителей Нижнего Тагила есть информация о прописке ее дяди и его близких. Фото: Google maps

Если вы знаете девушек, которые выросли в приемной семье и внешне похожи на Ксению или знаете ее родственников, то свяжитесь с нашей редакцией по номеру +7 (343) 237-25-51, или по почте kp.ekb@phkp.ru