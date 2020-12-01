За прошедшие сутки победили инфекцию и были выписаны из больниц 370 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки подтвердили еще 367 новых случаев заражения коронавирусом, из них 204 случая приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Серове, Кушве, Березовском, Каменске-Уральском, Карпинке, Ньвьянске, Кировграде и ряде других муниципальных образованиях Свердловской области.

За все время пандемии диагноз новая коронавирусная инфекция в регионе подтвержден у 46 693 человек. Из них полностью выздоровели и были выписаны из больницы 38 914 человека. Только за прошедшие сутки инфекцию победили 370 заболевших.

Динамика распространения коронавируса на 1 декабря 2020 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На 10 человек, по сравнению с вчерашними данными, выросло количество госпитализированных пациентов в состоянии, которое оценивается как тяжелое (582 человека). По данным на сегодня 322 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 226 - на аппаратах ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев смерти зараженных COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 037 человек.