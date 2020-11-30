В Красноуральске часть города осталась без тепла из-за аварии на газопроводе

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть местного ОВД в 19:15 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красноуральске вечером 30 ноября произошло ЧП, оставившее без тепла многие дома и социальные объекты. Авария произошла из-за грузовика.

- Тревожное сообщение поступило в территориальный отдела полиции в 19:15 от Единой диспетчерской службы. Из первоначальных сведений следовало, что на улице Дзержинского,37 поврежден газопровод с последующим возгоранием, - рассказал "КП-Екатеринбург" начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Вскоре полицейские установили причину произошедшего ЧП.

- У грузовика марки Howo во время движения, по предварительным данным, самопроизвольно поднялся кузов. Водитель этого не заметил и допустил столкновение с находившимся над проезжей частью газопроводом, разорвав его на две части, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Чудом обошлось без жертв и пострадавших. Подачу топлива в газопровод пришлось экстренно прекратить. По этой трубе газ подавался в том числе в котельную, которая снабжает теплом 25-й квартал города.

- Временно без тепла остались детский садик №8, общеобразовательная школа №2, дом пожилых людей "Надежда", где на момент аварии находились 25 человек. Также без тепла остались 52 жилых дома, численностью порядка 400 человек, из них 102 ребенка. Среди домов, оставшихся без тепла, 20 двухэтажных и шесть трехэтажных домов, - уточнил полковник Горелых.

Инспекторы ГИБДД уже перекрыли движение в опасном районе.

На место происшествия прибыли все экстренные службы города. В том числе начальник полиции Сергей Заппетский, руководитель регионального МЧС Иван Христофий, глава города Дмитрий Кузьминых, а также сотрудники газовой службы.

- Водитель с места происшествия не скрылся. Сейчас он дает показания сотрудникам ДПС. Его личность представители МВД уже установили, это житель Ашинского района Челябинской области, гражданин Кизюмов 1980 года рождения. Признаков опьянения у него не обнаружено, - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что по итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение.

- Сейчас сотрудники полиции во взаимодействии с МЧС, газовой службой и городской администрацией предпринимают срочные меры, чтобы восстановить поврежденный газопровод и подачу тепла в жилые дома, - отметил Горелых.