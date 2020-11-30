Что чаще всего покупают в «Черную пятницу»?

Ирина Тебенева бизнес-консультант эксперт в области создания и управления торговыми центрами Фото: Павел Казанцев

BlackFriday – долгожданное время грандиозных скидок. Год от года «Черная пятница» становится все популярнее. В США люди в этот день берут выходной и с 12 ночи занимают очереди около магазина. В России нет такого ажиотажа. Это не единственное отличие нашей страны.

- ТОП- 5 товаров, которые скупают в нашей стране в «Черную пятницу» - это электроника, автотовары, обувь, аксессуары и товары для детей. Обратите внимание, в этом списке нет одежды. Хотя очень выгодно покупать купальники и белье – рассказала Мария Самойлина, директор по развитию Торгового центра «Европа». Она призвала слушателей прийти и поддержать покупками свои любимые бренды.

Кроме этого эксперт отметила, что не стоит рассчитывать на скидки 90% процентов на новые коллекции. Ведь это не выгодно производителю. И напомнила, что справедливой является скидка в 20-30% процентов. А вещи из коллекции прошлых лет могут распродавать с огромными скидками: производители освобождают склады, а покупатели приобретают вещи любимых брендов за небольшую цену. Если это вещи из базового гардероба, то сложно будет догадаться.коллекции какого года принадлежит та или иная вещь. Чем часто пользуются практичные модницы.

Мария Самойлина, директор по развитию Торгового центра «Европа» Фото: Павел Казанцев

Между тем «Черная пятница» касается не только распродаж в магазинах. В преддверии этого события партнер сегодняшнего концерта СКБ-банк снизил ставки по кредитам. Узнать больше об этих и других предложениях можно СКБ-банк ру.

Ирина Тебенева, бизнес-консультант, эксперт в области создания и управления торговыми центрами, экс-маркетолог ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж», практикующий психотерапевт,обратила внимание слушателей на то, что люди стали более разумно подходить к покупкам со скидками.

-Многие сети отмечают спад продаж за 2 недели до «Черной пятницы», поэтому предпочитают начинать рекламировать эту акцию за очень короткий срок до ее начала, – рассказала Ирина Тебенева.

Во время эфира живой звук обеспечивала группы SimpleMadness. Это набирающий популярность электро-рок коллектив из России, а также WheelsBand – группа играющая в стиле PostGrunge. А слушатели смогли выиграть в прямом эфире вкусный приз от СКБ-банка и билеты на 2 человек в кино.