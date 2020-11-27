Пора доставать коньки: в Екатеринбурге начали заливать 142 катка

Большая часть катков находится во дворах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже активно готовятся новому зимнему сезону. На улице заметно похолодало и поэтому в городе принялись заливать катки. В ближайшее в время в уральской столице появится 142 катка, большая часть из них – это дворовые коробки.

Сейчас городские власти решают вопрос, заливать ли площадку возле «Екатеринбург-Арены», по всем остальным уже все ясно. Так, например, в скором времени лед появится у стадиона «Динамо», «Юности», у башни Исеть и «Синара-центра». Но самой большой площадкой станет каток в ЦПКиО им Маяковского.

Платные катки также предлагают прокат коньков и оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Особенность этого сезона будет перенос ледового катка в ЦПКиО. Мы перейдем в фанзону. Она будет отличаться от тех, что были в прошлом году. Думаю, нашим жителям там понравиться. Пока там будет самый большой каток, - рассказала начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина.

Кстати, каток в парке будет с подсветкой и фуд-кортом, там сделают супергорку, а также откроют новую зимнюю локацию «Сказки Дедушки Мороза», которая объединяет усадьбу Деда Мороза, городскую ферму «Морковкино» и Городок сказок. Открытие назначено на 5 декабря.

Больше всего городские власти бояться организованной толпы. Чтобы этого избежать, будут ограничивать количество посетителей на льду. Также планируют контролировать людей в раздевалках.

- На сегодняшний день мы стараемся соблюсти все требования Роспотребнадзора по ограничительным мерам. Мы будем все это соблюдать. В раздевалках будем просить надевать маски, соблюдать дистанцию. На ледовой площадке можно заниматься без маски, - добавила Людмила Фитина.

Самым первым заливается каток на стадионе "Юность". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каток на стадионе «Юность» заливается самым первым, потому что тут есть спортивная школа, где тренируются будущие олимпийские чемпионы. Сейчас там уже катаются воспитанники школы, на днях уже пустят и посетителей.

- Мы заливаем свой лед многоэтапно. Это. Только кажется, что все просто. В начале шланговая заливка овальной части, затем на лед выходит комбайн. Он выравнивает и строгает лед, заливает и шлифует. Чтобы лет лед был качественным, необходимо нарастить сантиметров десять, а потом заливать водой не ниже 30 градусов. За один день можем вылить порядка ста кубометров воды. На сегодняшний день залили уже 5 тысяч квадратных метров. До конца декабря будет залита вся площадь 15 тысяч квадратных метров.