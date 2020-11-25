Вместо «Шурика» Демьяненко мог стать юристом или артистом Оперного театра в Свердловске

До роли Шурика Александр Демьяненко мог стать юристом или же артистом Оперного театра. Фото: кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

До того, как советский актер Александр Демьяненко стал всенародно любимым «Шуриком», в его жизни произошло много интересных событий – он мог стать юристом или даже артистом Оперного театра в родном Свердловске, но в итоге решил «штурмовать» Москву, где несколько лет играл в известных лентах – «Карьера Димы Горина», «Государственный преступник» и других. И только потом на него обратил внимание искавший актера на главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонид Гайдай.

ХОРОШИЙ ТОВАРИЩ

Отец «Шурика» Сергей Петрович Демьяненко после окончания ГИТИСа в 1920-е годы вернулся в родной Свердловск, устроившись актером в Оперный театр. Чуть позже он перешел на работу преподавателем актерского мастерства в уральскую консерваторию.

Саша Демьяненко в школьные годы. Фото: семейный архив

Вскоре Демьяненко познакомился с бухгалтером одного из местных предприятий – красавицей Галиной Бельковой и женился на ней. В 1937 году в семье родился сын Саша. Через пару лет отец ушел из семьи. Сын с мамой остались жить в доме на улице Красина в Пионерском микрорайоне, а глава семьи перебрался на улицу Мамина-Сибиряка – в самый центр уральской столицы недалеко от Оперного театра.

Знакомые семьи рассказывали, что Саша Демьяненко в школе учился хорошо, но в старших классах его как будто подменили: он часто прогуливал уроки и далеко не всегда выполнял домашнее задание.

Вот что записано в школьной характеристике Александра Демьяненко, автором который является его классный руководитель.

- В 10 классе были пропуски уроков, поэтому отметки по предметам снизились. Но при этом хороший товарищ. Пользуется уважением и любовью со стороны одноклассников.

В итоге в аттестате будущего актера по предметам Русский язык, Алгебра, Геометрия, Физика, Химия и Тригонометрия стоят «тройки».

Александр Демьяненко в студенчески годы. Фото: архив семьи Демьяненко

ТРОЕЧНИК ИЗ МАССОВКИ

Саша после ухода отца из семьи постоянно поддерживал с ним связь, и часто бывал у него на работе – в Оперном театре. Тот вернулся в театр и работал режиссером. Через пару лет Сергей Демьяненко вернулся в семью, и Саша все свободное время проводил в театре.

- Первые шаги на сцене Александр Демьяненко сделал в Оперном театре под руководством отца, - рассказывает историк уральского театра Юлия Матафонова.

По ее словам, будущий «Шурик» часто принимал участие в массовке. Но в Оперном театре его карьера не задалась. Как-то в одной из постановок он должен был выбежать на сцену и несколько секунд звенеть в колокольчик.

Восторженный Шурик был так впечатлен вниманием зрительного зала, что остановился посреди сцены и стал звонить без умолка. В итоге кто-то вышел из-за кулис и строго сказал: «Мальчик, прекрати!». Больше на сцену Демьяненко-младшего не выпускали. Несмотря на это он парень со школьных лет мечтал стать драматическим актером.

Как-то приемная комиссия из МХАТа посетила Свердловск в поисках талантливых студентов. Александр решил попробовать свои силы, но очень сильно волновался и провалил вступительные экзамены, но от своей идеи не отказался.

Чтобы повторить попытку, нужно было ехать в Москву. Но на это выпускник школы не решился. Поэтому решил поступить в Свердловский юридический институт, что и сделал в 1954 году в возрасте 17 лет. Учился на заочном отделении – на очное не хватило баллов.

Экзаменационный лист Александра Демьяненко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учился плохо, часто прогуливал лекции, понимал, что это не его призвание. Что же делал студент, когда в институте шли лекции? Ходил в кино, которым «заболел» в эти годы. К концу первого курса Демьяненко грозил недопуск к сессии. Поэтому он сам забрал документы, чтобы не мучить себя и преподавателей.

И только в этот момент принял решение «штурмовать» Москву, куда и уехал летом. Когда пора приемной кампании в вузы завершилась, родителям в Свердловск пришла телеграмма: «Победа» Принят в Щукинское и в ШИТИС. Остаюсь в ГИТИСе».