Полный спектр климатических услуг: LG Electronics открыла шоу-рум в Екатеринбурге

В Екатеринбурге компания LG Electronics открыла фирменный магазин профессиональной климатической техники.

Здесь можно не только ознакомиться с образцами оборудования, но также получить любую услугу: от вводной консультации и подбора оборудования до оформления заявки на поставку и гарантийное обслуживание

«Многие годы LG занимает лидирующие позиции в производстве климатического оборудования и разрабатывает все более высокотехнологичные продукты, способные удовлетворить потребности клиентов в различных регионах страны. В 2020м году повысились требования к производству и к возможности получения полного спектра услуг, именно поэтому мы сопровождаем клиентов с первой минуты, еще на этапе проектирования и совершенствуем постпродажную деятельность. Особенно важное значение имеет внедрение технологии TMS, способной проводить дистанционный мониторинг и диагностику неисправностей на удаленных объектах наших партнеров.” - комментирует Директор департамента систем кондиционирования LG Electronics в России , г-н Киюн Санг.

Шоурум разделен на несколько зон: решения для дома, решения для бизнеса, а также пространства заботы о здоровье “Health Care” и управление умным домом. Впервые представлены профессиональные дисплеи для организации информационного блока в офисных пространствах, бизнес-центрах и развлекательных комплексах. Собственная разработка компании-технология ThinQ объединяет технику в отдельную экосистему и управляет ею с панели на экране ТВ, при помощи колонки LG XBOOM с голосовым помощником Алиса или удаленно через приложение в смартфоне. Особое внимание уделено собственному сервису, системе TMS (Total Maintenance System) - инструменту удаленного мониторинга работы систем кондиционирования.

Шоу-рум ориентирован на владельцев жилой и коммерческой недвижимости, дизайнеров и проектировщиков. Теперь у профессионалов есть «служба единого производителя» для реализации проекта любой сложности по адресу: Екатеринбург, ул Радищева, дом 27.

Помимо В2В решений, представлена техника для дома, завершающая комплекс обеспечения комфортной и здоровой атмосферы. Подробнее о представленных продуктах и технологиях: http://youtu.be/KKIY514kU4c.

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