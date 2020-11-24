Своя сауна и массажный кабинет: в Екатеринбурге продают пятикомнатную квартиру в азиатском стиле за 25,5 миллионов рублей

Квартира в азиатском стиле. Фото: пресс-служба "Авито Недвижимость"

А вы знали, что в период пандемии спрос на вторичное жилье вырос? В Екатеринбурге интерес покупателей стал больше на 77%. Все потому что многие банки предлагают ипотеку по льготным условиям и люди спешат ею воспользоваться. По этой причине на рынке вторички появились сотни новых предложений: от скромных бюджетных вариантов до элитных. Аналитики портала «Авито.Недвижимость» сделали подборку из пяти самых дорогих квартир в уральской столице.

АЗИЯ У ТЕБЯ ДОМА

Эту пятикомнатную и двухъярусную квартирую продают за 25,5 миллионов рублей. Запоминается она своей экстравагантностью и изящностью, а также удобной планировкой. Жилье премиум-класса находится на последнем этаже 16-этажного кирпичного дома недалеко от станций метро «Площадь 1905 года» и «Динамо» напротив спортивного центра «Верх-Исетский» на улице Фролова. Из понарамных окон открывается вид на Верх-Исетский пруд.

У этой квартиры есть своя терраса на крыше здания. Помимо спален, гостиной и основной кухни, в квартире установлена сауна с массажной комнатой в азиатском стиле. Для дополнительного комфорта в каждой комнате предусмотрены санузлы и гардеробные.

- Первое, с чего стоит начать поиск жилья - это знакомство с районом, где оно расположено. И кстати, вторичные объекты, как правило, имеют преимущества перед новостройками, поскольку территории, на которых размещаются «вторички», обычно уже благоустроены. Инфраструктура района должна включать все объекты, или, по крайней мере, подавляющее их большинство, которые планируется посещать регулярно, - советуют специалисты «Авито.Недвижимость».

Здесь есть массажный кабинет и сауна. Фото: пресс-служба "Авито Недвижимость"

КВАРТИРА В ЛАВАНДОВОМ ЦВЕТЕ

Комфортабельное жилье находится в комплексе «Адмиральский» в самом центре Екатеринбурга. Четырехкомнатная квартира площадью 188 кв.м разместилась на 20-м этаже. В распоряжении три спальни, включая детскую, кухня, совмещенная с гостиной.

Интерьер квартиры выполнен в светлых пастельных и нежно-лиловых тонах в классическом стиле с использованием резной мебели, элементов из лепнины и различных панно. За эту квартиру прежние хозяева хотят получить 29,5 миллионов рублей.

Также привлекает расположение квартиры. На территории комплекса есть каток, теплый подземный паркинг, автомойка, йога-центр, продуктовый магазин и ресторан.

Прежние хозяева любили лаванду. Фото: пресс-служба "Авито Недвижимость"

РЯДОМ С МУЗЕЕМ

А вот еще одна четырехкомнатная квартира за 27 миллионов рублей. Дом находится на улице Радищева, на 10 этаже кирпичной высотки. Элитное жилье площадью 240 кв.м. включает в себя прихожую, гостиную, кабинет, кухню-столовую, три спальни, гардеробную, бытовую комнату, сауну и два санузла. В гостиной есть камин.

На первом этаже расположен спа-салон, а также рядом находится Музеи изобразительных искусств.

- В крупных городах лучше остановить свой выбор на жилых помещениях вблизи станций метро или пригородных поездов, чтобы не тратить время на бесконечные пробки. Кроме этого, стоит поинтересоваться, есть ли организованная стоянка, чтобы не столкнуться с проблемой поиска парковочного места среди заставленного машинами двора, - еще раз советуют эксперты.

Все квартиры находятся в центре Екатеринбурга. Фото: пресс-служба "Авито Недвижимость"

С СОБСТВЕННОЙ ДЖАКУЗИ

Трехкомнатную квартиру ЖК «Де’Геннин» продают за 20,5 миллионов рублей. Жилье, площадью 144 кв.м, расположенная на 11 этаже 14-этажного блочного дома на улице Николая Никонова.

Благодаря использованию светлых тонов в интерьере и удобной планировке, квартира кажется просторной. На кухне есть встроенная бытовая техника, в ванной - джакузи, а также квартира оснащена

системами очистки воды и кондиционирования. Поблизости находятся широко известный Храм на Крови, сквер имени Александра Канделя, Харитоновский парк, киноконцертный театр «Космос».

Квартира оснащена современной бытовой техникой. Фото: пресс-служба "Авито Недвижимость"

В САМОМ ДОРОГОМ ЖК ЕКАТЕРИНБУРГА

Недвижимость в ЖК «Тихвин» считается одной из самых дорогих в городе. Именно здесь находится квартира, которую продают за 46 миллионов рублей. Это четырехкомнатная площадью 180 квадратных метров: три спальни, включая уютную и хорошо продуманную детскую комнату, кухня-гостиная с декоративным стеклянным потолком, две гардеробные, прачечная и четыре санузла.

Сама квартира распологается на шестом этаже и является частью 11-этажного монолитного дома. В пешей доступности улица Вайнера, набережная реки Исеть, Дендрологический парк, Музей изобразительный искусств.