В Каменске-Уральском уволился главный врач городской больницы Манарбек Чарипов. В пресс-службе минздрава Свердловской области отметили, что претензий к работе специалиста у вышестоящего начальства не было. При этом пока не известно, кто займет пост главного врача.

- А что здесь комментировать? Человек написал заявление по собственному желанию, - пояснил пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков.

Персонал больницы Каменска-Уральского оказался под ударом во время пандемии. Из 32 лечащих врачей – 21 заболел. По факту жители города остались без диспансеризации, а также терапевтической и хирургической помощи.

- У нас пострадало очень много сотрудников. Из 32 лечащих врачей осталось только 11. Несмотря на это мы возобновили прием больных, оказывает только неотложную помощь, - рассказывал в ходе брифинга 22 октября исполняющий обязанности главврача городской больницы Александр Карпов.

О тяжелой обстановке в медицине заявлял и заместитель главы города Денис Нестеров.

- Медики - это тоже живые люди. Все болеют, они тоже. Сегодня один из вопросов - вопрос укомплектованности штата. Мы рассчитываем на единение всех в борьбе с пандемией, - заявил на одном из брифингов Нестеров.

Согласно информационному бюллетеню Роспотребнадзора, в Каменске-Уральском и его окрестностях зафиксировано 972 случая новой коронавирусной инфекции.

Общее количество случае в регионе составляет 43 996. Число смертей от COVID-19 достигло 970.