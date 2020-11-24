Проезжали мимо: на Урале два инспектора ДПС спасли на пожаре пожилую супружескую пару

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ДПС спасли на пожаре пожилую супружескую пару, которые оказались в заточении горящего дома. Это случилось накануне в Красноуральске, предает пресс-служба ГИБДД региона.

В это время наряд ДПС, в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Строцкого и лейтенанта полиции Ильи Новопашина, патрулировали на улице Поплаухина. Тогда они и заметили задымление и пламя на стене дома на две квартиры.

- Сообщив о происшествии в дежурную часть полиции и МЧС, сотрудники начали эвакуацию людей из жилища. В одной из квартир оказалась пожилая супружеская пара. Женщина пояснила, что её больной муж и она самостоятельно выйти не смогут. Тогда инспекторы на руках вынесли пенсионеров на улицу. В соседней квартире никого не оказалось, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Полицейские не стали дожидаться приезда пожарных и начали самостоятельно тушить пламя: закидывали снегом очаг, чтобы не допустить распространения огня.

По предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания в электрическом кабеле обогревателя для скважины.

- Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, пострадавших нет, у здания обуглилась стена, однако сама конструкция не повреждена. Поэтому жильцы, когда все благополучно разрешилось, вернулись домой, - добавили в ГИБДД.