В эфире радио «Комсомольская правда» отметили трехлетие музея наивного искусства

Мастер-класс лаборатории Нехудожников» перенесли из музейного пространства в открытый эфир проекта «Правда. Музыка. Свобода» Фото: Павел Казанцев

Музей искусства является подразделением Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Его открыли 3 года назад – 18 ноября 2017 года. Частью нового музея стала коллекция картин пермской художницы Нины Горлановой.

Как рассказали сотрудники музея, художник мечтает написать 153 картины, на которых изображены рыбы. Замысел связан с библейским сюжетом о 153 рыбах, пойманных в сеть. Но выполнить его никак не удается – Нина Горланова почти каждый день дарит свои картины своим знакомым. Поэтому заветное число никак не набирается. Помочь автору реализовать замысел решили сотрудники музея наивного искусства Елена Тимошенко и Евгений Котюргин. У Нины Горлановой день рождения 23 ноября. К этому празднику и дню рождения музея наивного искусства было решено перенести мастер-класс лаборатории Нехудожников» из музейного пространства в открытый эфир проекта «Правда. Музыка. Свобода» на радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM.

Группа AnkaAnka Фото: Павел Казанцев

К мастер-классу присоединились музыканты группы AnkaAnka. Вместе с представителями музея наивного искусства участники группы создавали новый шедевр. Рисовали участники без кисточек – наивное искусство приглашает к упрощению техник, одной из которых является создание картин пальцами. Например, отпечатки создавали рыбьи чешуйки бумаге. К творчеству пригласили и слушателей. Любой из них мог выиграть итальянское лакомство от партнера проекта «Додо» пиццы, ответив на вопрос ведущих о том, что может в наивном искусстве означать желтый цвет. Победил слушатель Андрей, который ответил, что использование желтого символизирует интеллектуальную деятельность.

Музыканты «DoubleScotch» Фото: Павел Казанцев

На площадке проекта «Правда. Музыка. Свобода» не только рисовали, разыгрывали подарки, но и слушали каверы на песни многих известных исполнителей кантри, таких как Блейк Шелтон, Люк Брайан, Джон Денвер от музыкантов «DoubleScotch». AnkaAnka продолжали музыкальное звучание яркими красками 80-х с оглядкой на современные форматы Synthwave, Retrowave и Synth Pop. Эфир получился сочным и разноплановым с точки зрения музыки и творческого наполнения.

Ну и какой же день рождения без сюрпризов? Слушатели во время эфира выиграли не только пиццу. Главным подарком стал сертификат в интернет-магазин Ozon, который предоставил генеральный партнер проекта – УБРиР.

Адрес музея: улица Розы Люксембург, дом 18