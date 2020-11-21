Результат за 30 минут: в Свердловской области начнут применять новые тесты на коронавирус

Новые тесты позволят снизить нагрузку на лабораторную службу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области начнут применять новый вид экспресс-теста для выявления антигена к COVID-19. Его уже включили в перечень, рекомендованный Минздравом.

- В настоящее время Министерство здравоохранения и ТФОМС Свердловской области утверждают тариф на его использование. За каждый случай проведения такого теста больницам будет возмещено около 1500 рублей из средств системы ОМС, - рассказали в пресс-службе ТФОМС Свердловской области.

Новый тест может быть использован как в поликлиниках, так и в стационарах. В свердловском ТФОМС считают, что чаще всего его будут применять к пациентам, которые поступают на плановые госпитализации. Ведь результат теста будет известен уже через 30 минут, что позволит исключить риск заноса инфекции в «не ковидные» отделения больниц.

- Кроме того, выполнение этого теста не потребует никакого специального оборудования, что позволит снизить нагрузку на лабораторную службу, - уточняют в ТФОМС Свердловской области.

Предполагается, что экспресс-тесты на выявление антигена к COVID-19 начнут использовать в свердловских больницах уже в ноябре. Объемы тестирования будут зависеть от потребностей больниц.