В Каменске-Уральском полыхала психиатрическая больница: 80 пациентов вывели на улицу

80 пациентов выели на улицу в минусовую температуру. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Вечером 20 ноября в городе Каменск-Уральский в психиатрической больнице №9 случился серьезный пожар, из-за которого на улицу спасателям пришлось срочно эвакуировать 80 пациентов, включая лежачих больных.
Возгорание началась в одном из кабинетов на втором этаже, где вспыхнула оконная рама.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
- На улицу эвакуировали 80 человек, включая четырех лежачих больных и девять сотрудников клиники. Их огнеборцы вынесли на руках, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В ходе инцидента никто из людей не пострадал.
На место выехало несколько пожарных расчетов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
После того, как угроза распространения огня в помещении была снята, пациентов вернули в палаты. На место ЧП выезжали 30 спасателей и 11 единиц техники. Также во время пожара в больнице работали четыре звена газодымозащитников.
Здесь же во время борьбы с огнем, который потушили за 20 минут, работал оперативный штаб.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области