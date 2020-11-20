В Каменске-Уральском полыхала психиатрическая больница: 80 пациентов вывели на улицу

80 пациентов выели на улицу в минусовую температуру. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 20 ноября в городе Каменск-Уральский в психиатрической больнице №9 случился серьезный пожар, из-за которого на улицу спасателям пришлось срочно эвакуировать 80 пациентов, включая лежачих больных.

Возгорание началась в одном из кабинетов на втором этаже, где вспыхнула оконная рама.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- На улицу эвакуировали 80 человек, включая четырех лежачих больных и девять сотрудников клиники. Их огнеборцы вынесли на руках, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В ходе инцидента никто из людей не пострадал.

На место выехало несколько пожарных расчетов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

После того, как угроза распространения огня в помещении была снята, пациентов вернули в палаты. На место ЧП выезжали 30 спасателей и 11 единиц техники. Также во время пожара в больнице работали четыре звена газодымозащитников.

Здесь же во время борьбы с огнем, который потушили за 20 минут, работал оперативный штаб.

Причина возгорания устанавливается.