«Поставил член на аватарку»: в Екатеринбурге полиция ищет людей, которые сорвали онлайн-урок в школе

Онлайн-уроки в школах начали проводить из-за вспышки коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция проводит проверку после инцидента, который произошел во время онлайн-урока по истории в одной из школ города.

Неизвестные люди подключились к видеоконференции и начали вести себя неадекватно. Среди прочего, один из них, поставил себе на «аватарку» фото мужского полового органа. Происходящее увидели ученики 9-го класса.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» один из родителей ученика, все произошло утром 17 ноября. В этот день в школе №48 проходил онлайн-урок истории. В какой-то момент к видеоконференции стали подключаться неизвестные люди – не ученики класса.

- Они ругались матом и вели себя по-хамски. В общем, срывали урок. Один из них даже поставил на «аватарку» фото члена, - рассказал «КП» один из родителей ученика, который смотрел этот урок. – В итоге учитель была вынуждена прекратить занятие.

После произошедшего директор учебного заведения написала заявление в полицию. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердила директор школы №48 Лариса Пичугина.

- Пока мы сами не можем понять, как это случилось. Вчера у нас целый день работали сотрудники СКР, - рассказала директор школы.

Правда, в пресс-службе ведомства нам ответили, что проверкой инцидента пока занимается полиция.

- В отдел полиции № 9 поступило заявление от директора школы. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Устанавливаются лица, причастные к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир Зыков, IT-специалист:

- Такое могло произойти, если была открытая ссылка на конференцию. Так происходит, когда создается Zoom-конференция для всех желающих. Делать так – большая ошибка, потому что есть система, которая позволяет в автоматическом режиме находить подобные открытые ссылки и отправлять их злоумышленникам, чтобы они баловались. Чтобы такого не происходило, нужно ставить так называемое подтверждение на вход. То есть, администратор должен подтвердить личность того, кто входит в онлайн-конференцию.

Такие истории были сплошь и рядом во время начала пандемии, когда все уходили в онлайн. Кстати, тогда была еще одна проблема, с которой столкнулись учителя. Школьники подписывалась не своими именами, а никами, под которыми они состоят в интернете. Учителям было сложно разобраться, кто есть кто, и они просили учеников заходить в конференцию под настоящими именами.

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