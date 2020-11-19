На Урале водитель автобуса разбил нос пассажиру, который отказался надеть маску

Судя по всему, пассажир хорошо знаком водителю и кондуктору. Фото: скриншот видео

В Краснотурьинске произошла драка между водителем автобуса и пассажиром. Причиной послужило нежелание последнего надеть маску.

Инцидент попал на видео, которое опубликовало сообщество «Краснотурьинск LIVE» во «Вконтакте».

Первоначально конфликт у пассажира произошел с кондуктором. Судя по видео, женщине хорошо знаком этот автор видео. Видимо, конфликты из-за маски с ним уже бывали.

- Она у меня одета ровно также, как и у вашего водителя, - говорит автор ролика в момент, когда кондуктор предъявлял ему претензии из-за маски (видимо, защитное средство находилось у него на подбородке).

- Каждый раз это происходит! Не могу больше, у меня уже сил нет, - в сердцах заявила кондуктор.

Затем водитель (из ролика становится понятно, что его зовут Андрей) начал останавливать автобус. После остановки он решительно прошел в салон – к автору видео. Кондуктор в этот момент попыталась остановить Андрея, увидев, что он агрессивен.

Водитель, обращаясь к пассажиру, сказал матерное слово, которое можно перефразировать, как «достал».

- Иди отсюда! Каждый день одно и то же! – в сердцах сказал водитель и выбросил сумку пассажира, открыв заднюю дверь.

Затем Андрей начал выкидывать из автобуса и мужчину. В этот момент телефон упал и потасовку стало не видно. Но судя по звукам, началась драка.

— Снова 14 маршрутка, маска была, оплатил проезд, попросил через онлайн-кассу провести оплату, отказались. На повторное требование водитель ИП Маркова остановился, выкинул мой рюкзак и разбил мне нос, — сообщил после инцидента паблику «Краснотурьинск LIVE» автор видео.

В качестве доказательства пассажир показал фото с разбитым носом. Фото: «Краснотурьинск LIVE»

Правда, другие подписчики, которые также стали очевидцами произошедшего, заявили, что пассажир сам спровоцировал конфликт, а до этого не раз спорил с кондукторами маршрута о необходимости надевать маску во время поездки.

Как оказалось, после потасовки на место вызвали полицейских.

Вот как драку в автобусе прокомментировали начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- 18 ноября 2020 года в отдел полиции города Краснотурьинск Свердловской области поступило сообщение о том, что мужчина, в нарушение требований указа губернатора Свердловской области № 100-УГ находился в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал и устроил скандал, - рассказывает «КП» полковник Горелых. - Прибывшие на место происшествия представители МВД доставили его в местный ОВД. В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Как оказалось, пассажир тоже попытался привлечь водителя к ответственности.

- В свою очередь гражданин тоже написал заявление по факту инцидента. По данному факту проводится проверка, – уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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