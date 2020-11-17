Выписка происходила в половине двенадцатого вечера. Но в оперштабе уверяют, что столь позднее время было выбрано родственниками женщины. Фото: скриншот видео "Вечерний Краснотурьинск"

В Верхотурье пациентку с онкологией и диабетом поздним вечером заставили покинуть «ковидное» отделение местной больницы. По крайнем мере, на этом настаивает дочь 59-летней пациентки. В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом утверждают, что на самом деле все было совсем по-другому.

- Время – полдвенадцатого вечера, представляете?! Позвонили в начале десятого и сказали срочно забрать маму из больницы, потому что у них нет мест, - рассказывает дочь пациентки на видео, опубликованном изданием «Вечерний Краснотурьинск».

Действие происходит рядом со входом в отделение «красной зоны», где лежат больные с коронавирусом. У 59-летней пациентки также подозревали COVID-19.

Затем автор ролика рассказывает о диагнозах своей мамы.

- У человека онкозаболевание, сахарный диабет. Еще два дня назад она была в реанимации, а сегодня ее отсюда грубо говоря «выпинывают», - говорит дочь больной женщины.

По ее словам, медики предупредили о скорой выписке только в начале десятого вечера.

- Часто у вас бывает, что в половине двенадцатого выписывают пациентов? – интересуется автор видео.

Врач в «противоковидном» костюме на это отвечают, что "бывает всяко".

Мы позвонили в то самое отделение, где лежала женщина из видео. Врачи помнят про этот случай, но уверяют, что никто не заставлял женщину выписываться, а на ночь глядя ее решили забрать родственники.

- Это все ложь. Выписывалась она в обычном режиме. Ей просто дали выписку заранее, чтобы утром ее не тревожить. А то, что родственники за ней приехали, так это уже отдельная проблема. Да, у нас действительно сложно с местами. У нас идет поток больных. Но эту женщину никто не выгонял. Ей просто дали выписку на руки заранее - вечером. Но лечащий врач предлагал ей остаться, переночевать, чтобы утром уехать спокойно, - рассказал "КП" один из врачей "красной зоны" Верхотурской ЦРБ.

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там «КП»ответили, что коронавирус у женщины не подтвердился, поэтому оснований держать ее в больнице не было.

- По данным, полученным в медучреждении, 14 ноября состояние пациентки соответствовало всем критериям выписки из стационара: не было клинических проявлений болезни, тесты на наличие коронавируса были отрицательные. Таким образом, показаний для дальнейшего нахождения в стационаре не было, - ответили в оперштабе.

Также в оперативном штабе утверждают, что о выписке пациентку оповестили 14 ноября в 13 часов.

- При этом, ей сообщили, что, в случае, если родственники не смогут забрать ее в течение этого дня, поскольку проживают в другом городе, она может покинуть больницу на следующий день – 15 ноября. По неизвестной больнице причине, родственники приехали за пациенткой в очень позднее время, - рассказали в оперштабе.

По данным руководства Верхотурской ЦРБ утверждает, что 14 ноября в инфекционном госпитале было достаточно свободных мест и каких-либо экстренных выписок не производилось.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

По данным эксперта лабораторной диагностики, председателя комитета Федерации лабораторной медицины Александра Соловьева, наша область повторяет опыт европейских стран, где зафиксирована вторая волна коронавируса. Анализируя данные о числе заболевших во Франции и Испании, эксперт сделал прогноз и для нашего региона.

- Сейчас можно говорить, что наша область проделала ту же динамику роста, что и европейские страны по увеличению количества инфицированных и госпитализированных. Но за последние двадцать дней я вижу, что есть отклонения от первоначального прогноза в сторону уменьшения количества занятых коек. Особенно это заметно по текущей десятидневке – между десятым и двадцатым ноября. Я так понимаю, что можно осторожно говорить о некоей стабилизации, связанной с оборотом коечного фонда. Этому должно поспособствовать и на днях вступившее в силу постановление главного санитарного врача области, которое упрощает процесс выписки пациентов из стационаров. Теперь можно не дожидаться двукратного отрицательного результата ПЦР.

Тревожность здесь вызывает вопрос с увеличением количества «тяжелых» пациентов. И в будущем периоде – конец ноября, декабрь и возможно январь, будет вопрос с обеспечением реанимационных коек, оборудованных ИВЛ. Можно предположить, что в краткосрочном прогнозе - декабрь – январь, будет напряженность с «тяжелыми» пациентами. Здесь хочется обратить внимание, что эта ситуация будет зависеть от поведения каждого человека в Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.