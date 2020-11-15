На Урале замерзшего в реке лебедя спасли с помощью радиоуправляемой машинки

Для спасения птицы провели уникальную спецоперацию. Фото: специалист Союза охраны птиц России Алексей Эбель

На этой неделе на Средний Урал пришла настоящая зима: столбики термометров закрепились на минусовых отметках, водоемы и реки стали покрываться тонкой коркой льда.

В Каменске-Уральском на реке Исеть из-за холодов замерз подранок лебедя, но достать его было сложно, потому что лед еще слишком тонкий – человеку не пройти.

Поэтому общественники птицу решили спасти с помощью… детской техники.

Фото: специалист Союза охраны птиц России Алексей Эбель

- Лед тонкий. Какое решение? Удивитесь: лебедя загнали в нужное место радиоуправляемой машинкой! И, зажав его в углу под пирсом, отловили, - рассказывает сотрудник Союза охраны птиц России Алексей Эбель.

Машинку достали местные общественники, и с ее помощью спасли замерзающую птицу. На месте во время спецоперации находились спасатели МЧС, которые не выпускали горожан на тонкий лед и обеспечивали безопасность общественников. Об этом "КП-Екатеринбург" рассказали в пресс-служба МЧС Свердловской области.

В Союзе дали спасателям из Свердловской области необходимые рекомендации по содержанию и правильному кормлению лебедя. Здесь будут следить за судьбой птицы. Сейчас жизни спасенного лебеденка ничего не угрожает.