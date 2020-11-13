«Фаллос» в небе над Башкирией: фейк, спланированная акция или хулиганство

11 ноября 2020 года рейс DP407 направлялся из Москвы в Екатеринбург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новость о том, что в небе над Башкортостаном пилот авиакомпании «Победа» нарисовал мужской половой орган, безусловно, удивила и даже шокировала все авиационное сообщество. Произошло это 11 ноября 2020 года. Рейс DP407 направлялся из Москвы в Екатеринбург. Однако на полпути самолет неожиданно начал разворачиваться и сделал несколько кругов в районе города Нефтекамск на северо-западе Башкирии. Не нужно обладать богатым воображением, чтобы во всех этих кругах не узнать символический «фаллос». Траектория его полета была зафиксирована на сервисе «Флайтрадар24», где можно наблюдать за самолетами в онлайн-режиме. В аэропорту «Кольцово» борт приземлился с задержкой 20 минут.

Чтобы разобраться в ситуации, «КП» задала авиакомпании несколько вопросов, в частности: совершал ли такой маневр их пилот или нет, понесет ли он какую-то ответственность за несогласованность своих действий, и зачем это нужно было делать. Но ответ «Победы» не прояснил ровным счетом ничего:

- Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле, - ответили представители авиакомпании.

Более того, ответ нас удивил, ведь на борту в тот момент находилось 102 пассажира, и шутка могла обернуться трагедией.

Действительно ли всем «показалось» и мог ли командир воздушного судна в одиночку пойти на такой эксперимент, эти вопросы мы задали ведущим экспертам в авиационной отрасли.

Этот скриншот сделан с сервиса «Флайтрадар24»

НЕЛЕПОЕ СОВПАДЕНИЕ?

Бывший заместитель министра Гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал эту ситуацию максимально странной. Без договоренности между пилотом и диспетчером сделать такую фигуру (да и любую другую) в небе невозможно.

- Командир воздушного судна не имеет права совершать ни один маневр без согласования с землей, кроме аварийной ситуации. Этот маневр, если и был выполнен преднамеренно, то по команде с земли. Возможно, для того, чтобы развести данный борт со встречным самолетом или по какой-то другой причине. Ну уж точно не для того, чтобы «нарисовать мужской половой орган», - объясняет Олег Смирнов. – Существует обязательный порядок для смены маршрута или для выполнения маневра: запроси разрешение у земли, объясни, во имя чего ты собираешься его совершить… И только после разрешения маневр можно выполнять. В авиации все строго и четко регламентировано. Например, было сильное обледенение в облаках, и командир корабля принял решение уйти из зоны, попросил изменить курс. Просто так рисовать хоть бы что - это невозможно! Это какое-то нелепое совпадение.

Если данный маневр был согласован – это легко установить. Все переговоры экипажа с диспетчером записываются. Но это уже в зоне ответственности Управления воздушным движением по Башкортастану.

В Уфимской транспортной прокуратуре информации о какой-либо проверке по данному факту не поступало. Более того, они даже не знали, что неоднозначную фигуру «нарисовали» на их территории.

- Я больше склоняюсь к тому, что это фейк. Я 40 лет отлетал капитаном. По своим профессиональным ощущениям, даже если бы мне диспетчер сказал это сделать, я бы никогда не согласился, - уточняет Олег Смирнов. – У меня пассажиры, я их должен в безопасности доставить до точки Б. Не мог командир корабля пойти на выполнение такой просьбы. А старший на борту – по всем мировым и нашим внутренним документам является командир корабля. Диспетчер это только помощник. Даже если в самолете летит Папа Римский или олигарх, старший на борту – командир корабля и его команды должны исполнятся. Да и диспетчеры – это зрелые люди, с высшим специальным образованием. И в отличие от футболистов, это высоко интеллектуальные люди, которые должны уметь мгновенно принимать жизненно важные решения. Они на такое тоже не пойдут.

Скрин с видео сервиса FlightAware. Фото

ДУРЬ И БЕСПРЕДЕЛ В ВОЗДУХЕ

Впрочем, ситуация могла развиваться и по-другому. По словам заслуженного пилота России, члена комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрия Сытника диспетчер мог и не знать о маневре.

- Например, пилот доложил диспетчеру, что находится в зоне ожидания, а сам выполнял именно эту фигуру, - моделирует ситуацию Юрий Сытник. – Диспетчер никогда не пойдет на то, чтобы отдать кусок воздушного пространства на выполнение такой глупости! А это самая настоящая глупость и мерзость!

Если предположить, что маневр был согласован, то эксперты в один голос твердят – выполнить такую фигуру в небе достаточно просто. Хоть на легкомоторном самолете, хоть на пассажирском. Но только в том случае, если он согласован с землей. В противном случае - это смертельно опасная история, ведь пилот не знает какие самолеты идут рядом и спереди или позади.

- Если это не фейк, то это просто дурь и беспредел в воздухе. Такой поступок называется «воздушное хулиганство». Зачем это делать? - возмущается Андрей Литвинов, пилот 1 класса, командир экипажа А-320, отличник «Аэрофлота». – Мы находимся на работе, возим пассажиров. Иди, садись на любительский самолетик и летай, как хочешь. А с пассажирами на борту это недопустимо. Тем более еще в поддержку какого-то Дзюбы. Я не хочу верить, что это спланированная акция, потому что это сумасшествие. Возможно, это некая случайность. Но даже если предположить, что это было на самом деле, как диспетчер и пилот, должен это согласовывать? Я даже верить не хочу в то, что было сделано осознанно!

- Если это было сделано о специально, то нужно выгнать такого пилота, чтобы больше никогда не садился за штурвал и тем более с пассажирами, - добавляет Юрий Сытник. - Понимаете, авиация – это очень дисциплинированные люди, которые отвечают за жизнь других людей. Если пилот пошел на такое, значит, у него с психикой не все нормально. Тогда: «Вон из авиации». И чтобы не позорил звание мундира. Нам иметь такого коллегу стыдно до отвращения. К тому же сейчас сотни летчиков из-за коронавируса безработные.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир ЗЫКОВ, директор «Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров»:

- Не взламываемых систем не существует. Поэтому теоретически могли взломать и «Флайтрадар24». Этот сервис отслеживает данные любого самолета. Но есть и другие сервисы, на которых можно проверить был ли полет по такой интересной траектории (FlightAware, RadarBox24, Plane Finder и другие. «КП» проверила данные сервисы, траектория полета рейса DP407 везде совпадает). Это же не первый раз, когда летчики рисуют какие-то фигуры в небе ради шутки. (Например, в 2015-м году «мужской половой орган» в небе нарисовал летчик из Америки, мужчина пилотировал частный самолет и анонсировал данную фигуру с соцсетях – Прим. Ред.) К тому же, если бы взлом на самом деле был, то данную «фигуру высшего пилотажа» можно было нарисовать и красивее, чем она выполнена сейчас.