Ночь музеев 2020 в Екатеринбурге: программа мероприятий на 14 ноября

В этом акцию проводят на полгода позже и в формате онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году Ночь музеев из-за пандемии коронавируса сначала перенесли на полгода, а потом решили провести в формате онлайн. Такое решение принято Министерством культуры и коммуникаций Франции, именно это государство контролирует европейскую культурную акцию.

В Екатеринбурге Ночь музеев 2020 пройдет на нескольких площадках, которые представят виртуальные экспозиции. Также сотрудники музеев выйдут на улицы города, чтобы пообщаться вне помещений. Итак, что посетить на акции 14 ноября.

11 часов – Музейный посткроссинг

Ночь музеев 2020 в Екатеринбурге станет частью большого международного проекта по обмену почтовыми открытками. Художники покажут авторские открытки с музеями Екатеринбурга. А горожане смогут получить их с доставкой в почтовый ящик или же отправить кому-нибудь с памятным текстом. Также открытку можно будет получить по интернету в ВКонтакте.

11 часов Музей истории меня

В Facebook и Instagram с 11 часов 14 июня запускает челлендж #музейименименя. Для участия нужно запечатлеть на одном фото все вещи, которые могли бы украсить музей вашего имени и рассказать о себе и своих интересах. Гулять по музею можно с помощью хештега, а также на сайте галереи Ночи Музеев.

19 часов – спектакль «Свердловск: Культурная эвакуация»

Спектакль покажут на сайте управления культуры города – культура.екатеринбург.рф

Постановка посвящена спасению культурных ценностей страны в Свердловске в годы Великой Отечественной войны. В спектакле примут участие актеры Театра Кукол, ТЮЗа, О.С.Т. и театра «Фабрика». Создатели – драматург Ирина Васьковская и режиссер Ирина Лядова.

Также на сайте Ночи музеев 2020 Екатеринбурга появятся видеолекции, видеоэкскурсии и подкастов.

акцию решили провести, несмотря на пандемию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Музея истории Екатеринбурга в субботу, 14 ноября, презентуют семь короткометражных фильмов про Екатеринбург, горожан. Ленты созданы в рамках проекта «Екатеринбург – город семи историй».