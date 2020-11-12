Поддержал Дзюбу: пилот пассажирского рейса на подлете к Екатеринбургу нарисовал «небесный фаллос»

Фото: flightradar24.com

Пилот авиакомпании «Победы» нарисовал в небе силуэт фаллос. В это время самолет находился на подлете к аэропорту Кольцово. Трек самолета видно на сервисе Flightradar.

Борт летел из Москвы в Екатеринбург и должен был приземлиться вечером. На шутливый маневр у пилота ушло полчаса. В авиакомпании заявили, что вероятно, экипаж хотел поддержать Артема Дзюбу после сексуального скандала.

- Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Кстати, судя по онлайн табло Кольцово, самолет приземлился на 20 минут позже.

Напомним, накануне игрок «Зенита» и капитан Сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре секс скандала. В сеть слили видео, где спортсмен мастурбирует. Сразу после этого тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды. В свою очередь Дзюбу поддерживают многие знаменитости, а в интернете появился хештег «ЯМЫДЗЮБА».