Поражены легкие: Сергей Светлаков госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Фото: соцсети

Сергея Светлакова госпитализировали в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Врачи уговорили шоумена лечь в больницу после того, как тесты показали положительный результат на Covid-19. Кроме того, легкие у уральца оказались поражены.

- Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо, - сообщил Сергей о своем состоянии агентству ТАСС.

Как ранее писала Baza, исследование легких показало 24% поражения. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, Сергей Светлаков начала карьеру юмориста в команде КВН «Уральские пельмени» , затем шоумен отправился покорять Москву. За плечами у Светлакова десятки успешных проектов: «Наша Раша», «Прожекторперисхилтон» съемки во франшизе фильма «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли.