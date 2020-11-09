Владимир Якушев получил новое назначение 9 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 9 ноября 2020 года, в Уральском федеральном округе в очередной раз сменился полпред президента. Место Николая Цуканова занял Владимир Якушев, который до настоящего времени на протяжении 2,5 лет работал министром строительства и ЖКХ в Правительстве РФ.

Биография Владимира Якушева – нового полномочного представителя президента РФ в УрФО

Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске, который ныне расположен в Башкортостане. В семь лет вместе с родителями переехал в Надым на Ямале. С 1986 по 1988 проходил срочную службу в ВС СССР.

В 1993 году окончил Тюменский государственный университет, получив специальность «Правоведение», еще через четыре года получил второй диплом по специальности «Финансы и кредит». В 2005 году стал кандидатом экономических наук.

Карьера

В 1993 году трудился на должности юридического консультанта в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка в городе Надым. Через год получил должность и.о. директора этого филиала, а с 1995 по 97 годы был директором.

С 1997 по 1998 на протяжении 11 месяцев занимал должность вице-президента, а затем – первого вице-президента Запсибкомбанка. С 29 апреля 1998 года стал президентом этого банка.

Текст Указа, который подписал Президент РФ Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Карьеру государственного служащего Владимир Якушев начал в 2001 году, когда пришел в администрацию Тюменской области. Сначала он был назначен на должность заместителя губернатора региона Сергея Собянина.

В марте 2005 года Владимир Якушев перешел на должность первого заместителя главы администрации Тюмени, в том же месяце приступил к исполнению обязанностей главы Тюмени. 14 апреля того же года избран на пост мэра столицы региона.

С 2005 по 2018 годы занимал должность губернатора Тюменской области. С мая 2018 по ноябрь 2020 года работал министром строительства и ЖКХ РФ.

С 9 ноября 2020 года – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.

52-летний Владимир Якушев женат, воспитывает двоих детей. Хобби политика – охота, рыбалка, спорт.