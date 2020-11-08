В Екатеринбурге сгорел склад с бытовой химией

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня ночью сгорел склад с бытовой химией, электрооборудованием и парфюмерией. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка склада.

- В 23:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 8 марта, 267, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Баллончики бытовой химии под воздействием огня издают хлопки. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 500 квадратных метра. Для тушения пожара было создано три боевых участка. Для тушения огня и подачи воды в очаги пожара задействован коленчатый автоподъемник.

На месте пожара был развернут оперативный штаб. С огнем боролись 61 спасатель МЧС, 19 единиц пожарно-спасательной техники и 4 звена газодымозащитной службы. В 00:27 им удалось локализовать огонь. Через полчаса пожарные потушили пожар на складе и начали проливку и разборку сгоревших конструкций.

Под воздействием высокой температуры у склада обрушилась кровля Фото: МЧС по Свердловской области

Для мониторинга воздуха в районе пожара работала передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас пожарные-дознаватели устанавливают причину возгорания склада.