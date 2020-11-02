Торговые центр можно посещать только в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 279 новых случаев коронавируса, лидером по числу заражений традиционно стал Екатеринбург: +143 заражения COVID-19.

Также новые случаи коронавируса подтверждены у жителей Богдановича, Нижней Туры, Серова, Каменска-Уральского, Карпинска, Бисерти, Волчанска, Кировграда, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Сухого Лога, Среднеуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 2 ноября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Всего по состоянию на 2 ноября 2020 года на Среднем Урале коронавирусом с начала пандемии заразились 36 766 человек, из которых 28 864 человека полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 280 пациентов.

На данный момент состоянии 277 человек с COVID-19 остается тяжелым, 237 из них размещены в палатах реанимации, 158 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зафиксированы 7 новых случаев гибели от вируса. Всего с начала пандемии на Среднем Урале подтверждены 784 случая COVID-19.

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