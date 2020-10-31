«Отказали тормоза»: в Ивделе грузовик врезался в товарный поезд на путях

Помощь медиков на месте ДТП не потребовалась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ивделе минувшим вечером грузовик врезался в поезд. По данным ГИБДД, все случилось в 21.25, когда водитель Фрейтлайнера двигался из Екатеринбурга в сторону Ханты-Мансийска.

- У грузовика, которым управлял водитель 1991 года рождения, на 162-м километре дороги Серов-Североуральск-Ивдель при спуске с горы отказали тормоза, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - В итоге в Ивделе он съехал на улицу вокзальную, выехал на железнодорожные пути.

На путях в этот момент стоял товарный поезд. Грузовик протаранил его и остановился. В аварии никто из людей не пострадал. Обстоятельства случившегося по-прежнему выясняются.

- Движение на железной дороге не остановлено, сбоя в режимы работы нет, - добавляют в ГИБДД.