Учителя Нижней и Верхней Салды получат ежемесячную прибавку к зарплате

В зале собрались педагоги Верхней и Нижней Салды. Фото: Евгений Лобанов

26 октября 2020 года в городе Верхняя Салда в торжественной обстановке состоялось подписание договора о сотрудничестве между Благотворительным фондом «Эмпатия», администрациями Верхнесалдинского и Нижнесалдинского городских округов. Эта встреча положила начало реализации программы поддержки школьных учителей этих небольших городов.

Вопросы из зала. Фото: Евгений Лобанов

Михаил Шелков, основатель благотворительного фонда «Эмпатия» обратился к педагогам и директорам школ, которые присутствовали при подписании договора:

- Большую часть времени дети проводят в школе. Именно здесь они получают первые уроки жизни, которые закладывают фундамент и ведут их по жизни, - подчеркнул важность профессии учителя Михаил Шелков.

При этом не секрет, что выпускники ВУЗов не стремятся на работу в школы, что особенно ощущается в небольших городах. К примеру, в Верхней и Нижней Салде средний возраст педагогов превышает 50 лет. Многие из них вынуждены вести несколько предметов, ведь штат зачастую не полностью укомплектован. Отчасти это связано с небольшой зарплатой учителей, которая составляет от 20 тысяч до 35 тысяч рублей в месяц.

Фонд «Эмпатия» гарантировал ежемесячные выплаты 15 тысяч рублей к окладу и почасовой зарплате 510 учителей из 16 школ Верхней и Нижней Салды. Выплаты будут производить с ноября 2020 года по июнь 2021 года.

Основатель фонда "Эмпатия" Михаил Шелков. Фото: Евгений Лобанов

Таким образом, в фонде, рассчитывают стимулировать финансово тех, кто уже давно работает в сфере школьного образования, а также привлечь в школы молодые кадры.

- Помогая талантливым молодым учителям и опытным преподавателям в регионах, мы не только сохраняем и развиваем образование, но и растим новое поколение востребованных выпускников, а в будущем - специалистов, от которых будет зависеть наше завтра, - отметил Михаил Шелков, основатель благотворительного фонда «Эмпатия».

Программа поддержки лишь на первом этапе будет касаться лишь учителей школ. Есть планы включить в нее воспитателей детских садов и талантливых абитуриентов, поступающих в ВУЗы. Кроме этого, расширится и география – в скором времени в фонде обещают включить в нее школы города Березняки Пермского края.

Михаил Шелков и Андрей Матвеев. Фото: Евгений Лобанов

СПРАВКА «КП»

Фонд «Эмпатия» создан в 2019 году для осуществления благотворительной деятельности в целях поддержки и содействия общественно значимой деятельности в сфере образования, науки, культуры и искусства в Российской Федерации: в том числе оказание поддержки деятелям, вносящим значительный вклад в эти направления, содействие проведению научных исследований и программ, и т.д. Основатель фонда Михаил Евгеньевич Шелков, российский бизнесмен и меценат, заместитель председателя совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».