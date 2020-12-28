В конце декабря пресс-центр ТАСС-Урал стал площадкой, на которой представители ЗакСО ответили на вопросы журналистов относительно итогов уходящего года и тех изменений, которые ожидают свердловчан в 2021 году. Пресс-конференция проходила в онлайн режиме. В ней приняли участие председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также председатели профильных комитетов.Открывая пресс-конференцию, Людмила Бабушкина отметила, что депутаты Законодательного Собрания в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции сделали все возможное для того, чтобы законодательная база позволяла оперативно решать ключевые вопросы, которые ставил непростой 2020 год. Велась работа по обсуждению поправок в Конституцию РФ и совершенствованию регионального законодательства. Так депутаты рассмотрели 158 законопроектов, 156 из которых стали законами.В частности, было продлено действие регионального закона о материнском семейном капитале до 31 декабря 2026 года. На эти цели в 2020 году было направлено 347 миллионов рублей. В рамках выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет выделено 3,6 миллиарда рублей. Принят закон о ежемесячной денежной выплате семьям при рождении третьего и последующего ребенка, а также широчайший перечень мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.- В 2020 году, выполняя задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, депутаты дважды возвращались к вопросу обеспечения учащихся горячим питанием. Напомним, в Свердловской области учащиеся начальных классов, дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечивались бесплатным питанием с 1 сентября 2006 года.В рамках исполнения поручения главы государства в 2020 году законом Свердловской области предусмотрено обеспечение бесплатным горячим питанием в начальной школе за счёт финансирования из федерального и областного бюджетов. А дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных организациях и средних специальных учебных заведениях, получили право на двухразовое горячее питание либо денежную компенсацию, - рассказала Людмила Бабушкина.В 2020 году 6,3 миллиарда рублей были направлены на оснащение коечного фонда медорганизаций, за классное руководство педагогам, создание комфортной городской среды в малых городах и другие направления. 32 миллиона рублей выделены на приобретение приборов искусственной вентиляции легких. 570 миллионов - на борьбу с пандемией, еще 900 миллионов – на медоборудование и зарплату медикам.Планы на следующий год тоже строились, исходя из непростой ситуации в мире.- Мы намерены сосредоточить усилия на преодолении последствий пандемии, на решении социальных и экономических вопросов. Продолжим работу по приведению регионального законодательства в соответствие с принятыми федеральными и конституционными законами, – подчеркнула Людмила Бабушкина.Участники пресс-конференции, ответили на многочисленные вопросы журналистов. Людмила Бабушкина, завершая пресс-конференцию, поблагодарила журналистский корпус Среднего Урала за постоянное внимание к работе регионального парламента, тепло поздравила всех жителей региона с наступающим Новым годом и пожелала всем крепкого здоровья и успехов.