В минувшее воскресенье в Храме-на-Крови новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский совершил первую Божественную литургию в новом сане. В службе участвовало множество священнослужителей и прихожан, а фотографии с нее затем облетели Интернет. На них видно, что большинство присутствующих в храме находились в помещении без масок. О социальной дистанции в обители тоже как-то подзабыли. И это с учетом того, что ситуация с коронавирусом в регионе пока не самая лучшая. Согласно официальной статистике только в сутки выявляют около 400 заболевших (по данным на 28 декабря - это 404 человека).Новый митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг уверяет, людей в масках было больше, нежели без.- Что касается карантинных мер, я обратил внимание, в храме большинство людей, как бы они ни были настроены, какое бы у них ни было состояние, они были в масочках, - отмечает глава Екатеринбургской епархии.Архипастырь также выразил надежду, что на Рождественском богослужении не будет сложностей с тем, чтобы призывать прихожан соблюдать меры предосторожности. В качестве примера он привел пассажиров самолета, на котором накануне возвратился в Екатеринбург из Москвы.- Социальное расстояние между сидящими было «ноль» - сидели плечом к плечу, ряд в ряд, но все ответственны были - масочки надели и не снимали до конца рейса, - сказал митрополит Евгений. - Я думаю, что так же, если мы окажемся, как на рейсе авиакомпании, постараемся друг друга сберечь.В самой Екатеринбургской епархии рассказали также, что на входе участникам богослужения предлагались медицинские маски. Также они прокомментировали, почему их не надели священнослужители.- Священнослужители совершают богослужение без масок, поскольку они ведут Божественную литургию - возносят молитвы Господу, совершают Таинство Евхаристии, обращаются к молящимся, - объяснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. - При этом священнослужители проходят регулярное тестирование.Добавим, что похожая ситуация сложилась и 13 декабря, когда в Храме-на-Крови бывший и новый глава Екатеринбургской епархии провели вместе службу - часть прихожан была без масок. Об этой ситуации на итоговой пресс-конференции высказывался губернатор Евгений Куйвашев.- Тяжело ко всем применять драконовские меры. Можем и штрафовать, но это не панацея, если человек не понимает, что ему нужно маску надеть, сказал губернатор Свердловской области. - Я, кстати, в храме был, в маске стоял. С руководителями храмовых приходов ведутся беседы. Но тут действительно было такое событие, что один митрополит уходит, другой приходит. Сложно было избежать какого-либо скопления людей. Лично я увидел не очень много людей без масок. Да, некоторые носят их неправильно, но в основном были люди в масках. Лицемерия тут нет - каждый человек ответственен за свое здоровье.ТОЛЬКО ЦИФРЫ57 381 человек заразились COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии (+404 новых случая за сутки)49 710 человек вылечились от коронавируса с начала пандемии (+407 человек за сутки)1 457 человек с коронавирусом умерли (+16 новых случаев за сутки)*данные на 28 декабря 2020 года