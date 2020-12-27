В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сегодня, 27 декабря, пришлось задержать вылет самолета, который должен был направиться в Москву. Как оказалось, одна из пассажирок, вопреки требованиям авиакомпании, отказалась надевать защитную маску.- Сегодня с рейса DP-406 Екатеринбург - Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Кольцово». - Вылет рейса был задержан более чем на час.К настоящему моменту самолет уже прибыл в столицу. И это, кстати, далеко не первый случай, когда из-за людей, отказывающихся соблюдать меры предосторожности при коронавирусе, страдают другие.Например, 7 августа в Испании совершил незапланированную посадку самолет, на борту которого уроженец Украины отказался надевать маску. Нарушителя ссадили с самолета в аэропорту Малаги, после чего воздушное судно улетело в Мадрид, куда изначально и направлялось.А совсем недавно, 8 декабря, на борту самолета «Астрахань — Москва» пьяный мужчина также отказался надеть маску. Рейс тогда также задержали, а самого 63-летнего дебошира пришлось успокаивать при помощи сотрудников полиции. Снять его с рейса удалось лишь через 1,5 часа. Тогда на борту, кстати был актер сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов. И из-за инцидента он опаздывал на съемки.