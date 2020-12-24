В четверг, 24 декабря, ранним утром на улице Селькоровской в Екатеринбурге служебный автобус, который вез на работу рабочих, врезался в стоявший грузовик. От удара у маршрутки оказалась сильно смята передняя часть.Как рассказал «КП-Екатеринбург» читатель, в аварии пострадали 12 человек. Они получили ушибы.В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу факт аварии подтвердили, добавив, что на подробная информация о ДТП будет немного позже.Чкаловская прокуратура уже взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту аварии.- Грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги. Автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком, - уточнили в ведомстве.Также в прокуратуре уточнили, что по последним данным за медицинской помощью обратились 10 рабочих, сидевших в автобусе. Количество пассажиров, получивших травмы сейчас уточняется.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.