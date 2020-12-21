Уральским медикам выплатили деньги после жалобы Владимиру Путину

После реакции президента медики получили выплаты. Фото: скрин с пресс-конференции Владимира Путина

Медики из города Качканар Свердловской области 17 декабря во время пресс-конференции президента пожаловались Владимиру Путину на отсутствие ковидных выплат.

- Конечно, будем выяснять, где эти деньги. Судя по количеству обращений на данную тему, все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общего. Посмотрим на это повнимательнее, - отреагировал на жалобу врачей Владимир Путин.

Не успела закончиться пресс-конференция главы государства, как было инициировано две проверки со стороны регионального Минздрава и надзорных органов. Деньги уральским медикам поступили на карты уже на следующий день.

- По данным, переданным областным Минздравом в оперативный штаб, выплаты по дополнительной заявке произведены в минувшую пятницу, 18 декабря 2020 года. В 11:30 деньги поступили на банковские карты медработников, - рассказали "КП-Екатеринбург" в региональном оперштабе.

Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что из больницы Качканара поступил сигнал о невыплатах сотрудникам стимулирующих выплат. Учреждение не работает, как ковидный госпиталь, но оказывает пациентам с коронавирусом амбулаторную помощь. После этого следователи начали доследственную проверку.