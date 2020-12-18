Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 декабря 2020 года

В Екатеринбурге по-прежнему наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 402 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу зараженных горожан традиционно стала столица Среднего Урала: +221.

Также новые случаи зафиксированы в Алапаевске, Верхнем Тагиле, Пелыме, Серове, Кушва, Каменска-Уральского, Серове, Бисерти и также других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 18 декабря Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На 18 декабря общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области составляет 53 335 человек, из которых 45 629 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 407 человек.

На данный момент состояние 621 пациента оценивается как тяжелое, 353 человека размещены в палатах реанимации, еще 227 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 16 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале – 1 295.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)

«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)

В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)